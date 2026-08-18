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U17 kız voleybolcuları dünya ikinciliğiyle yurda döndü

2026 U17 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Türkiye U17 kız voleybol takımı, İstanbul Havalimanı'nda federasyon ve ailelerce çiçeklerle karşılandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

U17 kız voleybolcuları dünya ikinciliğiyle yurda döndü

U17 kız voleybolcuları dünya ikinciliğiyle yurda döndü

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonasında ikinci olan Türkiye U17 Kız Voleybol Milli Takımı, yurda döndü. Finalde ABD'ye 3-0 mağlup olan milliler, gümüş madalyayla ülkelerine geri döndü.

dönüş ve karşılama:

Milliler, Türk Hava Yolları'na ait Sao Paulo seferiyle saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sporcular ve teknik heyet, federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama sırasında takımın coşkusu ve gururu görünür oldu.

başantrenörün değerlendirmesi:

U17 Kız Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Özer Özger dönüşte takımın elde ettiği sonuçtan duydukları memnuniyeti ifade etti. Özger, turnuvaya planlı bir hazırlıkla geldiklerini ve finalde güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. Ayrıca takımın Dream Team seçkisine oyuncu verebilecek kapasitede olduğunu ve sporcuların oradaki performanslarının dikkat çektiğini vurguladı.

kaptan ve takım ruhu:

Kaptan Ecrin Selis Türkyaşar turnuvanın heyecanlı geçtiğini, bu yaşta alınan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Türkyaşar, ülkeyi temsil etmekten mutluluk duyduklarını ve sabah antrenmanları ile zorlu şartların performansa katkı sağladığını belirtti. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının kendilerine yol gösterdiği mesajını verdi.

federasyonun bakışı ve sürdürülebilirlik hedefi:

Yönetim Kurulu üyesi Ersin Yılmaz, altyapıdan A Takım seviyesine uzanan bir performans grafiği bulunduğunu ve bu genç oyuncuların Türk voleybolunun geleceği olduğunu söyledi. Yılmaz, geçen sene takımın nüvesinin Avrupa ikincisi olduğunu ve bu yıl dünya ikinciliğinin geldiğini hatırlatarak, federasyonun sürdürülebilir başarı hedefini sürdürdüğünü ifade etti. U18'lerin de Avrupa ikincisi olduğuna dikkat çekildi.

teşekkürler ve gelecek odaklı mesajlar:

Başantrenör Özger, özellikle TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyonun tüm çalışanlarına teşekkür etti. Üstündağ'ın her maçta takımı takip ettiğini, destek verdiğini ve moral kaynağı olduğunu vurgulayan Özger, yöneticilerin, kulüplerin, antrenörlerin ve ailelerin emeğine ayrıca değindi. Federasyon yetkilileri de genç millilerin önüne imkanlar koymaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye U17 Kız Voleybol Milli Takımı'nın Şili'deki başarısı, altyapı yatırımlarının meyvesi olarak değerlendiriliyor ve takımın gelecekteki uluslararası turnuvalarda da iddialı olacağı mesajı paylaşılıyor.

ŞİLİ’DE DÜZENLENEN 2026 FIVB U17 KIZLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA İKİNCİ OLAN TÜRKİYE U17 KIZ VOLEYBOL...

ŞİLİ’DE DÜZENLENEN 2026 FIVB U17 KIZLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA İKİNCİ OLAN TÜRKİYE U17 KIZ VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI, YURDA DÖNDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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