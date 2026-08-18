Kayseri'den dünya kapısına: Halil İbrahim Noğay milli takıma seçildi

kayserili sporcuların şampiyonadaki başarısı:

U23 Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Kayseri'yi temsil eden sporculardan Halil İbrahim Noğay, kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu dereceyle Noğay, Türkiye'yi Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Aynı organizasyonda Kayserili bir diğer sporcu Muhammed Arda Çetin ise önemli bir performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü oldu. İki sporcunun elde ettiği madalyalar, kent spor camiasında memnuniyet ve gurur yarattı.

antrenörler ve il müdürlüğünün tebriki:

Başarılı sporcular, antrenörleri Adem Karakaş ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Kabakcı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, performanslarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Bu sonuçlar, Kayseri'nin genç sporcularının ulusal düzeyde rekabet edebildiğini ve uluslararası turnuvalarda temsilci çıkarabildiğini gösteriyor. Şampiyonluğun milli takım kotası getirmesi, hem sporcunun kariyeri hem de bölgesel spor yatkınlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

U23 GENÇLER BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ’NDE MÜCADELE EDEN KAYSERİLİ SPORCULARDAN HALİL İBRAHİM NOĞAY, KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.