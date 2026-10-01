Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

olayın seyri ve gözlemler:

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından, İstanbul Boğazı'nda alg (fitoplankton) patlaması gözlendi. Su yüzeyini kaplayan mikroorganizmalar nedeniyle Boğaz'ın alışılmış mavi tonu yerini parlak bir turkuaz renge bıraktı. Değişim, özellikle havadan çekilen görüntülerde belirgin biçimde görüldü.

Görüntülerde, turkuaz renge bürünen deniz suyunun oluşturduğu görsel şölen dikkat çekiyor. Renk değişimi kıyılarda ve yüzeyde dağılım gösterirken, fotoğraf ve video paylaşımları kent sakinleri ile ziyaretçilerin ilgisini topladı.

kamuoyunun ilgisi ve görüntülerin etkisi:

Kartpostallık manzara, hem ilçelerde yaşayanların hem de turistlerin dikkatini çekti; sahil boyunca gözlemlenen farklı renk tonları sosyal medyada geniş yankı buldu. Havadan elde edilen görüntüler, Boğaz'ın beklenmedik bu görünümünü belgeleyerek görsel olarak etkileyici kareler sundu.

Olay, yerel izleyicilerde hayranlık uyandırmasının yanı sıra kısa süreli merak ve soru işaretlerine yol açtı. Yetkili kurumların açıklamaları ve gözlemler, Boğaz'taki renk değişiminin alg yoğunluğundan kaynaklandığını doğruladı.

Sonuç olarak, İstanbul Boğazı'ndaki bu geçici renk dönüşümü, yağışların ardından ortaya çıkan doğal bir ekolojik görünüm olarak kent manzarasına farklı bir estetik kattı ve bolca fotoğraf ile belge toplandı.

İSTANBUL’DA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN İSTANBUL BOĞAZI’NDA ALG PATLAMASI MEYDANA GELDİ, BOĞAZ’IN MASMAVİ SULARININ TURKUAZA BÜRÜNDÜ