kıymeti anlaşılmadan görülemeyen emek: tarımın stratejik önemi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Burdur ziyaretinin ana mesajı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Burdur Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya gelerek tarımın ülke açısından taşıdığı stratejik önemi ve üreticilerin karşılaştığı sorunları anlattı. Bayraktar, sofralarda bugüne kadar hiçbir ürünün eksik olmadığını belirterek üretimin görünmeyen değerine dikkat çekti.

sözleri ve üretimin görünmez kıymeti:

Bayraktar, toplantıda tekrarladığı merkezi ifadeyle, "Tarım, modası geçmeyen tek sektör" dedi ve ekledi: "Her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı ertelediğinizde hayatınızı kaybedebilirsiniz." Bayraktar, sofralarda eksiklik olmadığı sürece sektörün kıymetinin tam olarak anlaşılmadığını, ancak üretimin sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Burdur'un son yıllarda tarla bitkileri, sebzecilik, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanlarında gelişim gösterdiğini aktaran Bayraktar, şehrin hem bitkisel hem hayvansal üretimde ilerleme kaydettiğini belirtti. Ayrıca Burdurlu çiftçilere ve üretimi destekleyen odalara teşekkür ederek, iyi günde kötü günde üreticilerin yanında olunmasının önemine işaret etti.

2026 yağışları, afetler ve yardım talepleri:

Bayraktar, 2026 yılında yağışların normalin üzerinde seyrettiğini ve birçok bölgeye bereket getirdiğini ancak aynı dönemde bazı yerlerde ciddi afetlere yol açtığını söyledi. Son 35-40 yılda görülmeyen yağışların üretimi genel olarak artırdığını, fakat bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının üreticilere zarar verdiğini kaydetti.

Özellikle Söke ovasında iki metreye varan su birikintileri olduğunu belirten Bayraktar, sel bölgelerini gezdiğini ve afetin büyük olduğunu ifade etti. Bu zararların yukarıya taşındığını, bazı illerde yardım yapıldığını, yapılmayan yerlerde ise üreticilerin destek beklediğini dile getirdi. Bayraktar, "Doğal afetler üreticimize bir maliyet getiriyor; bazı bölgelerde üretimin önünde büyük bir engel olarak görülüyor" dedi.

Bayraktar'ın mesajı, tarımın stratejik bir sektör olarak korunması ve afet zararlarının telafisi için hızlı destek mekanizmalarının işletilmesi gerektiği yönünde oldu. Sözlerini, üretimin değerinin anlaşılması ve çiftçilerin üretmeye devam edebilmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak tamamladı.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.