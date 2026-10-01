Savaştepe sanayi yolu yenilendi, esnaf rahat nefes aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kısa sürede sözü yerine getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Savaştepe Sanayi Sitesi esnafına verilen yol sözü, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata geçirildi. Bin 600 metrelik sathi kaplama çalışmasıyla sanayi bölgesindeki ulaşım konforu arttı, uzun süredir esnafı rahatsız eden toz ve çamur sorunu çözüme kavuştu.

çalışma kapsamı ve etkileri:

Çalışma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Sathi kaplama uygulaması, mevsimsel olarak artan toz problemi ve yağışlı dönemlerde oluşan çamurun önüne geçmeyi hedefliyor. Proje, il genelinde başlatılan asfalt seferberliğinin bir parçası olarak değerlendirildi ve bölgedeki taşıma ile servis faaliyetlerinin daha güvenli ve kesintisiz yürümesine katkı sağladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinde rahatlama sağlanırken, sanayi esnafının günlük iş akışında yaşadığı aksamalar da azaldı. Altyapı ve yol yüzeyindeki iyileştirmeler, özellikle yaz aylarında boyama ve dış mekan çalışmaları yapan işletmeler için önemli bir avantaj sundu.

esnafın değerlendirmeleri:

Ahmet Akın yapılan çalışmayı değerlendirirken, "Savaştepe Sanayi Sitesi ziyaretimizde esnafımızın bizden bir isteği vardı. ‘Başkanım, bizi bu tozdan, bozuk yoldan kurtarın’ dediler. Biz de o gün söz verdik ve yaptık. Zaman kaybetmeden ekiplerimiz çalışmaya başladı ve bin 600 metre sathi kaplama çalışmasını kısa sürede tamamladık. Esnafımızı ve Savaştepeli hemşehrilerimizi bozuk yolun, tozun ve çamurun çilesinden kurtardık. Şimdi sanayimizin yolu açık, esnafımızın yüzü de gülüyor. Savaştepe’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Savaştepe Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Şahin ise, "Yolun yapılmasına çok sevindik. Zaten uzun zamandır istiyorduk. Ahmet Başkanımız da geçen ay yapılacağına dair söz vermişti. Çok memnunuz. Uzun zamandır yol çamur içindeydi, şu anda çok güzel oldu" diyerek memnuniyetini aktardı.

Sanayi esnafından Erdem Keskin uygulamanın ticari faaliyetlere doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtti: "Yaz sezonunda çok fazla toz ve toprak oluyordu. Boyama yapamıyor, astarımı bile atamıyordum. Gelen müşterimiz dışarıda oturup rahat rahat çayını içemiyordu. Şu anda çok memnunuz. Gayet profesyonel bir çalışma oldu. Kısıtlı imkânlara rağmen yapılan çalışmaları görüyoruz".

Bir başka esnaf Sezai Yetim de, "Yol gerçekten çok güzel oldu. Yıllardan beri sıkıntı yaşıyorduk. Tozdan dolayı araç koyacak yerimiz bile yoktu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’dan ve Savaştepe Belediye Başkanımız Ali Koyuncu’dan Allah razı olsun. Yollarımız çok güzel oldu" sözleriyle teşekkür etti.

Tamamlanan sathi kaplama çalışması, bölge esnafının günlük yaşam kalitesini yükseltirken, Balıkesir genelinde yürütülen yol yenileme programının da somut bir örneğini oluşturuyor. Yerel yönetimin hızlı müdahalesi, bölge halkı ve işyeri sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

AHMET AKIN SÖZÜNÜ TUTTU, SANAYİ ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ . BİN 600 METRELİK SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASIYLA YENİLENEN SANAYİ YOLU, UZUN ZAMANDIR YAŞANAN TOZ VE ÇAMUR SORUNUNDAN KURTULMUŞ OLDU.