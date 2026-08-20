Bölgedeki askerî müdahalelerin olağanlaştırılmasına izin verilmemeli

Bakanlık görüşü: bölgesel müdahaleler normalleştirilemez

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Gölcük'te TCG Koçhisar'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bölgesel gelişmeler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen etkinlikler ve denizcilik-savunma teknolojileri gündemini de içeriyordu.

TEKNOFEST mavi vatan ve deniz gösterileri:

Aktürk, etkinlik kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul ve TCG Burgazada başta olmak üzere birçok geminin vatandaşların ziyaretine açılacağını; SAT ve SAS timlerinin özel gösteriler icra edeceğini belirtti. Bakanlığa bağlı savunma sanayisi kuruluşları MKE ve ASFAT gibi firmaların da yer alacağı organizasyonda deniz platformları, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom deniz araçları ile su altı sistemleri sergilenecek.

Aktürk, milli imkânlarla geliştirilen yeni nesil teknolojilerin ve deniz platformlarına yönelik MİLDEN gibi projelerin tanıtılacağını, gençlerin ilgisini artırmak amacıyla İnsansız Su Altı Sistemleri ve Su Altı Roket Yarışmaları başta olmak üzere çok sayıda teknoloji yarışı, atölye ve gösterinin düzenleneceğini aktardı.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele verileri:

Terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada ülke savunmasını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Geçen hafta içinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu ifade eden Aktürk, hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 kişinin yakalandığını açıkladı.

Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunanların sayısının 8 bin 530 olduğunu; son bir haftada engellenen 1 bin 59 kişiyle birlikte yıl içinde engellenenlerin toplamının ise 46 bin 577 olduğunu bildirdi.

Bölgesel tespitler ve uluslararası çağrı:

Aktürk, Gazze’deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin barış ve istikrar açısından önemine dikkat çekti. İsrail’in Gazze planını reddetmesinin ve saldırılarına devam etmesinin çabaları baltaladığını belirterek, Lübnan’ın güneyindeki ve Suriye’ye yönelik saldırıların bölgesel istikrarı zayıflattığını ifade etti.

Aktürk, "İsrail’in komşu ülkelere yönelik askerî müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir" sözlerini vurguladı ve bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımına değil, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışına bağlanması gerektiğini savundu. Uluslararası topluma daha somut ve etkili tedbirler alınması çağrısında bulundu.

NATO faaliyeti, gösteri uçuşları ve savunma sanayisi:

MSB, NATO çerçevesinde Romanya hava sahasında gerçekleştirilecek Entegre Hava ve Füze Savunma faaliyetine 2 F-16 ile katılım sağlanacağını açıkladı. Ayrıca Aktürk, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşlarına ilişkin takvimi paylaştı: Konya Bilim Festivali kapsamında 23 Ağustos'ta Türk Yıldızları Konya'da, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ise 23 Ağustos'ta Ahlatta ve 24 Ağustos'ta Malazgirtte SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirilecek.

Savunma sanayiine değinen Aktürk, yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ürünlerle TSK'nın gücünün artırılmaya devam edildiğini ve MKE tarafından hafta içinde çeşitli adet ve çapta silah ile mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaralanan personele başvuru süreci:

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik personeli ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı çalışanları ve güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklileri için 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını duyuran Aktürk, başvuru sahiplerinin olay bilgilerini sisteme kaydetmesinin ve varsa belgeleri yüklemesinin yeterli olacağını kaydetti.

Aktürk, başvuruların birlik, kurum veya askerlik şubelerinden değil yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edileceğini ve başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Toplantıda paylaşılacak bilgiler ve düzenlenecek etkinlikler, MSB'nin hem iç güvenlik hem de savunma sanayisi alanındaki iletişim ve katılım stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı.

"TEKNOFEST MAVİ VATAN" KAPSAMINDA GÖLCÜK'TE BULUNAN DONANMANIN EN YENİ GEMİSİ TCG KOÇHİSAR'DA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.