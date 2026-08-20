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Milli sporcular madalyanın ötesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taranto 2026'ya katılacak 334 sporcunun madalya mücadelesinin yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına da katkı sunacağını vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milli sporcular madalyanın ötesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor

Osman Aşkın Bak'tan akdeniz oyunları öncesi mesaj:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20. Akdeniz Oyunları öncesinde milli sporculara başarı diledi ve bu organizasyonun ülke tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bakan, sporcuların yalnızca madalya için mücadele etmediğini, sergiledikleri duruş ve müsabakhane ilişkilerle Türkiye'yi de temsil ettiklerini söyledi.

Bakan Bak, "Milli sporcularımız uluslararası turnuvalarda sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda sergiledikleri örnek duruşla, rakipleriyle kurdukları güzel diyaloglarla ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

taranto 2026'ya geniş ve dengeli kadro:

20. Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye, Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcuyla katılacak. Milliler; atıcılık, atletizm, badminton, 3 çarpı 3 basketbol, bisiklet, binicilik, bocce, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, judo, kano, karate, kaykay, kürek, masa tenisi, okçuluk, padel, paletli yüzme, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.

başarıda altyapı ve destek unsurları:

Bakan Bak, uluslararası müsabakalarda son yıllarda gözlenen madalya artışının gurur verici olduğunu belirtti ve bu başarının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek, erişilebilirlik, antrenör ile sporcu eğitimi, koordinasyon ve modern tesislerin bulunduğunu vurguladı. Bak, "Sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz" dedi ve sözlerini, "Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları’nda başarılar diliyorum" şeklinde tamamladı.

Milli takımın Taranto'da sergileyeceği performans, hem kürsü hedefleri hem de Türkiye'nin uluslararası imajına katkı anlamında takip edilecek. Bakanın mesajı, yarışma hedefleri kadar sporun diplomasi ve tanıtım boyutuna da vurgu yapıyor.

20. AKDENİZ OYUNLARI, İTALYA&#039;NIN TARANTO KENTİNDE 21 AĞUSTOS - 3 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK....

20. AKDENİZ OYUNLARI, İTALYA'NIN TARANTO KENTİNDE 21 AĞUSTOS - 3 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK. TÜRKİYE, TARANTO 2026'YA 137 KADIN VE 197 ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 334 SPORCUYLA KATILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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