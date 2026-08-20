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Kocasinan'da merdivenle kurtarma: 9 katlı binadaki yangında 3 kişi tahliye edildi

Kocasinan'da 9 katlı binanın 3. katında çıkan yangında itfaiye ekipleri merdivenle 1'i çocuk 3 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocasinan'da merdivenle kurtarma: 9 katlı binadaki yangında 3 kişi tahliye edildi

yangın ve müdahale:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 4341. Sokak üzerindeki 9 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti.

kurtarma operasyonu:

Yangın sırasında evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi, itfaiye tarafından merdiven ve balon yardımıyla tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edilerek kontrolleri yapıldı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürerek binada daha fazla yayılmasını engelledi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde ilk incelemeler yapıldı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve olayın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonrası açıklanacağını bildirdi.

YANGININ ÇIKTIĞI EVDE BULUNAN 1&#039;İ ÇOCUK 3 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

YANGININ ÇIKTIĞI EVDE BULUNAN 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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