Afetlere hazırlıkta Antalya Büyükşehir ile SKUT'ten eğitim odaklı iş birliği

Antalya Büyükşehir ve SKUT iş birliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile SKUT Derneği arasında, kentin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bir iş birliği protokolü imzalanması planlanıyor. Protokol öncesi yürütülen görüşmelerde, eğitimli arama kurtarma köpekleri Zeyna ve Tina başta olmak üzere ortak eğitim ve tatbikat programlarının kapsamı ele alındı.

Protokol öncesi görüşmeler ve hedefler:

SKUT yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile bir araya gelerek ortak çalışmaların çerçevesini çizdi. Görüşmede, afetlere hazırlık, saha müdahale kapasitesinin artırılması, arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve toplumsal farkındalığı yükseltecek projeler konuşuldu. Belediye tarafı, çalışmaları "Afetlere Dirençli Kent Vizyonu" doğrultusunda sürdürmeyi hedefliyor.

Eğitim, tatbikat ve saha desteği:

İş birliği kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Birimi ile SKUT Derneği ortak eğitim programları tasarlayacak. Eğitimli köpeklerin düzenli tatbikatlara katılması, su altı ve enkaz arama prosedürleriyle entegre çalışmalar yapılması planlanıyor. Gerektiğinde dönemsel saha görevleri için ekiplerin hazır bulundurulması da protokolün odak noktalarından biri olacak.

Mutlu Gürler görüşmeye ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Afet arama kurtarma çalışmalarındaki en önemli paydaşlarımızdan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Arama kurtarma köpekleri ve su altı arama kurtarma konusunda uzmanlaşmış SKUT Derneği’ni burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 17 Ağustos Marmara Depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremleri başta olmak üzere birçok büyük depremde sahada görev yapmış bir yer bilimci olarak bu alandaki ihtiyacı çok iyi biliyorum. SKUT’un çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Antalya’da Zeyna ve Tina gibi iki eğitimli arama kurtarma köpeğinin bulunması bizim için son derece değerli. Kentimizde birlikte çalışabileceğimiz güçlü bir derneğin olması afetlere hazırlık açısından çok önemli".

Mustafa Bilyaz da arama kurtarma köpeklerinin afet sahasındaki rolünü vurguladı: "Birçok teknolojik cihaz arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstleniyor ancak bu canlarımızın sahip olduğu doğal yetenek ve hassasiyetin yeri çok farklı. Enkazlarda birlikte görev yaptığımız süreçlerde arama kurtarma köpeklerimiz birçok hayatın kurtarılmasına öncülük etti. Antalya’da böyle bir ekibin içinde yer almak ve bu yapıyı oluşturmak bizim için çok kıymetli. Dileğimiz bir daha büyük afetlerle karşılaşmamak ancak ihtiyaç duyulduğunda Zeyna ve Tina ile birlikte sahada görev almak ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz".

Protokolün resmi imzası sonrasında, taraflar ortak bir uygulama takvimi oluşturacak; eğitimler, tatbikatlar ve saha müdahaleleri planlanarak Antalya’nın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenecek. SKUT ve belediye iş birliği, hem ekiplerin hem de toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi açısından önem taşıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SUDA ARAMA KURTARMA (SKUT) DERNEĞİ ARASINDA, KENTİN AFETLERE HAZIRLIK VE MÜDAHALE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMASI PLANLANIYOR.