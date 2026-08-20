mevlana mesleki lisesi 2026-2027'de tüm kontenjanlarını doldurdu

mevlana mesleki ve teknik anadolu lisesi kayıt sonuçları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mesleki eğitim seferberliği kapsamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek ve himayesinde yürüyen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tüm kontenjanlarını doldurdu. Okula toplam 234 öğrenci yerleşirken doluluk oranı yüzde 100 olarak kaydedildi.

kontenjan dağılımı ve alanlar:

Okul bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğraf, El Sanatları Teknolojileri, Moda Tasarım Teknolojileri ve Yiyecek Hizmetleri olmak üzere 6 farklı alan bulunuyor. 9. sınıflarda her alana 34 öğrenci yerleşti; LGS puanıyla öğrenci alan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında ise 30 öğrencilik ayrı bir şube oluşturuldu.

Öğrencilerin kesin alan tercihleri, eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler belirledikleri mesleki alanlarda eğitimlerine başlayacak.