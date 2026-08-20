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Sahadan proje masasına: Yalova için somut adımlar

MARKA, 2026 haziran-temmuz-ağustos döneminde Yalova ilçelerinde düzenlediği proje tarama toplantılarıyla yerel ihtiyaçları uygulanabilir projelere dönüştürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:53

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sahadan proje masasına: Yalova için somut adımlar

Yalova’nın sahadaki potansiyeli projeye dönüşüyor:

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2026 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında Yalova’nın ilçelerinde gerçekleştirdiği proje tarama toplantılarıyla yerel kalkınma dinamiklerini sahada tespit ederek somut proje fikirlerine dönüştürmeyi hedefliyor. Toplantılar, ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını, yatırım fırsatlarını ve yerel kapasiteyi doğrudan alan paydaşlarıyla bir araya getirerek değerlendirdi.

Yerelde ortak aklın buluşması:

Tarama sürecine ilçe kaymakamları, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, kooperatifler, üreticiler ve diğer paydaşların yanı sıra Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ve ajans uzmanları katıldı. Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinin katıldığı toplantılarda ilçelerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve değerlendirilmesi gereken proje alanları detaylandırıldı. Amaç, sahadan gelen ihtiyaçları uygun destek mekanizmalarına yönlendirmek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek olarak belirlendi.

Tarımsal katma değer ve ortak altyapı gereksinimleri:

Toplantılarda öne çıkan başlıklardan biri, Yalova’da üretilen tarımsal ürünlerin daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandırılması oldu. Üretim aşamasının ötesinde işleme, depolama, paketleme, standardizasyon, markalaşma ve pazarlama süreçlerine yönelik destek ihtiyacı vurgulandı. Özellikle üreticiler ve kooperatiflerin ortak kullanabileceği işleme ve depolama tesisleri ile lojistik altyapının geliştirilmesi, yerel ürünlerin yeni pazarlara erişimini artırmak için önceliklendirilmesi gereken konular arasında yer aldı.

Turizmin çeşitlendirilmesi ve sezonun uzatılması:

Yalova’nın sağlık-termal, kırsal, doğa, deniz, kültür ve gastronomi turizmi gibi geniş bir potansiyeli bulunuyor. Toplantılarda ilçelerin özgün doğal, tarihi ve kültürel unsurlarının turizm rotalarına, ziyaretçi deneyimlerine ve alternatif turizm modellerine entegre edilmesi, turizm hareketliliğinin yıl geneline yayılması ve kırsal alanların turizm ekonomisine dahil edilmesi yönünde proje fikirleri tartışıldı.

Sosyal kalkınma, kadın ve genç istihdamı:

Sosyal kalkınma ekseninde kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımını artıracak üretim, eğitim ve girişimcilik modelleri gündeme geldi. Kooperatiflerin kurumsal ve ticari kapasitelerinin güçlendirilmesi, markalaşma, tasarım, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında kapasite geliştirme ihtiyaçları ön plana çıktı. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki eğitim projeleri de ele alındı.

Kırsal kimlik ve çevresel sürdürülebilirlik:

Toplantılarda kırsal yerleşimlerin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinin korunarak kalkınmaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Geleneksel mimari, gastronomi ve yerel üretimin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetin çeşitlendirilmesi ve yerel kimliğin korunması hedeflendi. Buna ek olarak çevresel sürdürülebilirlik, atıkların değerlendirilmesi, kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm konuları da proje gündeminde yer aldı; tarımsal ve odunsu atıkların ekonomiye kazandırılması ve enerji verimliliği öncelikler arasında sayıldı.

Proje hazırlama kapasitesi ve teknik olgunlaştırma:

Tarama toplantılarında ortaya çıkan ortak ihtiyaçlardan biri de proje geliştirme kapasitesinin artırılması oldu. Bu doğrultuda MARKA bölge genelinde proje hazırlama eğitimleri planlıyor; eğitimlerle kamu kurumları, yerel yönetimler ve bölge paydaşlarının proje fikirlerini daha sistematik ve destek programlarına uygun hale getirmeleri hedefleniyor. Ayrıca toplantılarda ortaya çıkan fikirlerin ön fizibilite, fizibilite, kapasite ve pazar analizleriyle teknik olarak olgunlaştırılması; proje sahibi kurumların, paydaşların ve eş finansman imkanlarının belirlenmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Proje tarama toplantıları, Yalova’nın yerel potansiyelinin sahadan tespit edilmesini, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak somut proje ve yatırımların geliştirilmesini amaçlıyor. MARKA’nın saha temelli yaklaşımı, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçların kısa ve orta vadede uygulanabilir projelere dönüşmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), 2026 YILININ HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA YALOVA&#039;NIN...

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), 2026 YILININ HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA YALOVA'NIN İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJE TARAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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