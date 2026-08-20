Alt geçit ve yaya üst geçidi kayseri trafiğinde konforu artırıyor

DSİ-Yeni Sanayi alt geçitleri hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısına yönelik önemli bir yatırımı daha tamamlayarak DSİ ve Yeni Sanayi kavşaklarındaki alt geçitleri vatandaşların kullanımına sundu. Projeyi yerinde inceleyen Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmanın bölgedeki trafik akışını hızlandıracağını ve ulaşım konforunu artıracağını vurguladı.

Projenin kapsamı ve amaçları:

DSİ-Yeni Sanayi Alt Geçitleri Projesi kapsamında doğu-batı yönünde hizmet verecek iki alt geçit ile yayaların güvenliğini sağlamak için asansörlü ve merdivenli yaya üst geçidi inşa edildi. Bu düzenlemeyle sinyalizasyon kaynaklı beklemelerin azaltılması ve kavşaklardaki tıkanıklığın giderilerek trafik akışının daha düzenli hâle getirilmesi hedeflendi. Belediye yetkilileri, projenin sadece ulaşım konforu sağlamakla kalmayıp ekonomik açıdan da bölge esnafına olumlu katkı sunacağını belirtti.

saha incelemeleri ve halkla buluşma:

İncelemeler sırasında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bir hizmetimizi daha kullanıma açtık. Devlet Su İşleri kavşağımızın alt geçidiyle, Yeni Sanayi kavşağımızın alt geçidiyle bu bölgedeki insanlarımızın ulaşım konforunu artırmak, kavşaktaki trafik sıkıntılarını gidermek adına çalışmalarımızı tamamladık" sözleriyle projenin önemini ifade etti. Büyükkılıç, yatırımda emeği geçen yüklenici firmalara ve büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Başkan, bölge sakinleriyle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi; sakinler ve araç sürücüleri, ulaşımın rahatlamasına katkı sağlayan çalışmadan dolayı memnuniyetlerini iletti. İncelemeye Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı ile KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci de eşlik etti.

Proje kapsamında yürütülen çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, yapılan düzenlemelerin şehir estetiğine olumlu katkı sunduğuna dikkat çekerek çalışanlara teşekkür etti: "Göz zevkimize hitap ediyor, emekçi dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, DSİ-Yeni Sanayi Alt Geçitleri Projesi'nin tamamlanmasıyla kavşaklardaki bekleme sürelerinin azalmasını, ulaşım akışının hızlanmasını ve yaya güvenliğinin artmasını beklediklerini açıkladı. Bölgedeki sanayi işletmeleri ve mahalle sakinleri açısından projenin günlük yaşamı kolaylaştıracağı, ekonomik hareketliliğe katkıda bulunacağı vurgulandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TAMAMLANAN DSİ-YENİ SANAYİ ALT GEÇİTLERİ PROJESİ’Nİ YERİNDE İNCELEDİ.