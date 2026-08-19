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Bolu'da cami önü yaya geçidinde çarpışma: yaşlı adama müdahale edildi

Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki Hacı Nakkaş Camii önünde yaya geçidinde otomobilin çarptığı İdris Ç., başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da cami önü yaya geçidinde çarpışma: yaşlı adama müdahale edildi

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde bulunan Hacı Nakkaş Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 14 ABD 142 plakalı otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Ç.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, önce otomobilin ön camına ardından kaldırıma çarparak başından yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İdris Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; yaralının sağlık durumu ve olayın oluş biçimi hakkında soruşturma sürüyor.

BOLU’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

BOLU’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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