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Parana'da BR-373'te minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması

Parana eyaletinin BR-373 kara yolunda minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Parana'da BR-373'te minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması

Parana'da BR-373'te minibüs ile kamyon çarpıştı

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde, BR-373 kara yolunda bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda büyük can kaybı yaşandı. Bölgeden gelen ilk resmi bilgilere göre feci kazada en az 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne ait minibüste olduğu belirtildi.

kaza yeri ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde acil müdahaleler yapıldı ve yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına nakledildi. BR-373 kara yolu kazadan etkilendi ve yetkililer yol güvenliği için çalışma başlattı.

ilk bulgular ve soruşturma:

Kazanın kesin nedeni henüz netleşmedi. Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, kazaya karışan kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı yönünde veriler bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma ve kaza mekanizmasının aydınlatılmasına yönelik incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, kazanın soruşturulması ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü, resmi açıklamaların devam edeceğini bildirdi.

Brezilya&#039;nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23...

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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