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Bolu'da görevde terfi: başkomiser rütbeleri törenle teslim edildi

Bolu'da düzenlenen rütbe terfi töreninde başkomiserliğe yükselen personele rütbeleri İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da görevde terfi: başkomiser rütbeleri törenle teslim edildi

Bolu'da görevde terfi: başkomiser rütbeleri törenle teslim edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, başkomiser rütbesine terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı. Törende, emniyet teşkilatındaki hizmetleri dolayısıyla personele teşekkür edildi.

Törenin akışı:

Rütbe terfi töreni Bolu İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar törene katılarak başkomiserliğe terfi eden personele rütbelerini takdim etti.

tesekkür ve temenniler:

Terfi eden personele, görevlerinde gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özverili hizmet dolayısıyla tebrikler iletildi. İpar, yeni rütbelerin personele, ailelerine ve Türk Polis Teşkilatı'na hayırlı olmasını diledi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE, BAŞKOMİSER RÜTBESİNE TERFİ EDEN PERSONELE YENİ...

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE, BAŞKOMİSER RÜTBESİNE TERFİ EDEN PERSONELE YENİ RÜTBELERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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