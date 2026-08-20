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Almanya'da haziran sıcağı 14 bin cana mal oldu, 2026 rekor yıl

RKI verilerine göre haziran ayındaki 41°C'yi aşan sıcak dalgası sonucu Almanya'da ölümler 14 bine ulaştı; en çok 75 yaş üstü yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Almanya'da haziran sıcağı 14 bin cana mal oldu, 2026 rekor yıl

Robert Koch Enstitüsü verileri ve can kaybı

Almanya'da haziran ayında ölçülen rekor sıcakların ardından, Robert Koch Enstitüsü (RKI) verileri ülke genelinde aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının 14 bine yükseldiğini gösteriyor. Ölümlerin yaklaşık 9 bin 600'ü haziran sonlarındaki bir haftalık dönemde kaydedildi. En yüksek risk grubunu ise 75 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

ölümlerin nedenleri ve risk profili

RKI, bazı vakalarda doğrudan sıcak çarpmasının hayatı sonlandırdığını bildirirken, çoğu ölümde yüksek sıcaklıkların mevcut kalp-damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıklarını kötüleştirerek ölüme yol açtığını belirtiyor. Veriler, özellikle yaşlı nüfus ve kronik hastalığı bulunanların aşırı sıcaklarda daha savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

zaman içindeki karşılaştırma

En son yıllarla karşılaştırıldığında 2026 yılı, ülkede aşırı sıcaklara bağlı en yüksek can kaybının görüldüğü yıl oldu. RKI verilerine göre 2025'te 2 bin 550, 2024 ve 2023'te 3 biner kişi, 2022'de ise 4 bin 700 kişi sıcaklara bağlı yaşamını yitirmişti. Daha önce en yüksek ölümler 2019'da 6 bin 900 ve 2018'de 8 bin 400 olarak kaydedilmişti. Haziran ayında hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41°C'nin üzerine çıkarak yeni rekorlar kırdı.

avrupa genelinde durum

RKI verileriyle eş zamanlı olarak diğer Avrupa ülkeleri de yüksek ölüm sayılarını bildirdi. İspanya Halk Sağlığı Enstitüsü, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 4 bin 500 kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini; Fransa'da ise aynı dönemde 7 bin 300'ün üzerinde ölüm vakası kaydedildiğini aktarıyor. Bu veriler, Haziran'daki dalganın bölgesel ölçekte ciddi sağlık etkileri yarattığını gösteriyor.

Sonuç olarak, RKI verileri Almanya'da 2026'nın aşırı sıcaklar nedeniyle en ağır can kaybının yaşandığı yıl olduğunu ortaya koyuyor; en savunmasız grupların korunmasına yönelik önlemler ve hazırlıkların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

ALMANYA&#039;DA AŞIRI SICAK HAVA DALGASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 14 BİNE YÜKSELDİ....

ALMANYA'DA AŞIRI SICAK HAVA DALGASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 14 BİNE YÜKSELDİ. 2026, EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YIL OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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