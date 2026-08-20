Eskişehir çevre yolunda çıkan araç yangını aracı küle çevirdi, otluk alan alevlendi

Eskişehir çevre yolunda araç yangını

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki bir araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı ve araç kullanılamaz hale geldi; çevre yoğun dumanla kaplandı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre yangın, aracın hareket halindeyken başladı. Alevler araçtan dışarı taşarak yol kenarındaki kuru otların da tutuşmasına yol açtı. Yangının çıkış nedeni ve yangının çıkış anına ilişkin detaylar henüz belirlenemedi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU'NDA SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN VE ADETA KÜLE DÖNEN ARAÇ KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ.