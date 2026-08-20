Kıyıya vuran üç ceset Darıca sahilinde bulundu

Kocaeli'de sahilde cansız bedenlerin bulunması

Olayın bildirimi ve ilk müdahale:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Cami Mahallesi sınırları içindeki Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran iki kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait bir cenaze daha tespit edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve bölgeye sağlık, polis ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İnceleme, otopsi ve soruşturma:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sahilde bulunan üç kişinin üzerinde kıyafetlerinin olduğu belirlendi. Üçcenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE SAHİLDE ÖNCE 2 KADININ, KISA SÜRE SONRA İSE BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.