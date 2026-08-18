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Bolu'da kapsamlı denetim: 188 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da bir haftalık denetimlerde 188 şüpheli gözaltına alındı; 21 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve kaçak eşyalara el konuldu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da kapsamlı denetim: 188 şüpheli gözaltına alındı

haftalık denetimlerin genel bilançosu:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bir haftalık denetim ve operasyonlarda kamu güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttü. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 188 şüpheli gözaltına alındı; bu kişilerin 21'i sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

narkotik operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 bin 195 sentetik ecza, 15,24 gram eroin, 13,48 gram metamfetamin hammaddesi, 1,54 gram bonzai, 0,34 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

asayiş müdahaleleri:

Asayiş ekipleri kent genelinde meydana gelen 312 olaya müdahale etti ve bu olaylara karıştığı belirlenen 138 şüpheli yakalandı. Yapılan uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişi de gözaltına alındı; bu kişilerden 20si sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kaçakçılık ve göçmen denetimleri:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 9 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 bin dolu makaron, 42 paket elektronik sigara kartuşu ve 11 elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Böylece bir haftalık denetim ve operasyonlarda kent genelinde toplam 188 şüpheli gözaltına alınmış, önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirilmiş oldu.

BOLU&#039;DA, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR HAFTALIK DENETİM VE OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN...

BOLU'DA, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR HAFTALIK DENETİM VE OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 188 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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