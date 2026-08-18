Mersin'de çocuklarının gözü önünde öldürülme iddiası: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Davanın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, şüpheli Ömer C.Ç. hakkında ’kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’, ’ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından dava açıldı. İddianamede sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

olayın gelişimi ve müdahale:

Soruşturmaya göre olay, geçen yıl 26 Temmuz günü Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Aygül Çınar (25) ile annesi Türkan Söylemez (53), evde silahla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez’in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Aygül Çınar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İhbarın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada zanlının yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat ve dron desteğiyle zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

dava süreci ve ifadeler:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer C.Ç. ile A.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede, sanığın olay öncesinde silah temin ederek maktullerin evine gittiği, olay yerine kendisini bırakan taksinin bir süre beklediği ve anne-kızın çocuklarının gözü önünde öldürüldüğü kaydedildi.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık, uyuşturucu suçundan cezaevinde kaldığını, tahliyesinin ardından silah edindiğini söyledi. Olay günü yengesiyle daha önce herhangi bir tehdit yaşanmadığını savunan sanık, eve uyuşturucu kullanmaması konusunda konuşmak ve yeğenini görmek amacıyla gittiğini iddia etti. Sanık ayrıca yengesinin kendisine bıçakla saldırdığını öne sürerek, "kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim" dedi.

Olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk E.E.Ç. ise mahkemede amcasının eve geldikten sonra annesi ve anneannesiyle kahve içtiğini, ardından tartışma çıktığını ve amcasının iki kadını silahla vurduğunu anlattı. Çocuk mahkemede 'Amcam annemi ve anneannemi vurdu' dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianamedeki bilirkişi ve delil değerlendirmeleri ile eksik tanık ifadelerinin tamamlanmasının duruşmanın sonraki oturumlarında önemli rol oynayacağı, savcıların talebinin ağırlaştırılmış müebbet olması ve zanlının tutukluluk halinin sürmesi nedeniyle dosyanın yakından takip edildiği belirtildi.

MERSİN’DE YENGESİ AYGÜL ÇINAR İLE ONUN ANNESİ TÜRKAN SÖYLEMEZ’İ SİLAHLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA YARGILANAN ÖMER C.Ç. HAKKINDA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ.