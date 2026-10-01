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bolu'da kooperatif ihalelerine fesat iddiası: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gösterilerek ihaleye fesat karıştığı iddiasıyla 9 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi; zarar yaklaşık 24 milyon TL.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bolu'da kooperatif ihalelerine fesat iddiası: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturmanın kapsamı ve operasyon

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik operasyon düzenledi. Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada, aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı olmak üzere dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Bilirkişi raporu ve tespit edilen mali zarar:

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora göre, 2021 yılında yapılmış ve halen kullanılan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı, 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildi.

İncelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin, ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL'ye satın aldığı tespit edildi. Bu işlem nedeniyle kooperatife 23 milyon 922 bin 810 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı, bunun kamu zararına yol açtığı bildirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Cevat Çatladı, Esra Karaman, Bahadır Acar, Samet Can Sınmaz, Ayşe Can Akiş, Özkan Özbek ve Gonca Mamur hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Gonca Mamur, Ayşe Can Akiş ve Esra Karaman savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer altı şüpheli olan Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Samet Can Sınmaz ve Özkan Özbek ise bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor; iddiaların ve bilirkişi bulgularının dosya kapsamındaki değerlendirmesi adli makamlarca yürütülüyor.

BOLU’DA İKİNCİ EL KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRME ÇADIRLARINI YENİ ALINMIŞ GİBİ GÖSTEREREK İHALEYE FESAT...

BOLU’DA İKİNCİ EL KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRME ÇADIRLARINI YENİ ALINMIŞ GİBİ GÖSTEREREK İHALEYE FESAT KARIŞTIRDIKLARI VE YAKLAŞIK 24 MİLYON LİRA YERSİZ ÖDEMEYE NEDEN OLDUKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 6’SI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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