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Minibüsçüler Kayaşehir-Şirinevler hattında kontak kapattı, çözüm bekliyor

Kayaşehir-Şirinevler (A-47) hattı minibüsçüleri, yolcu kaybı ve borçlar nedeniyle İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı; 31 aracın sadece 10'u çalışıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Minibüsçüler Kayaşehir-Şirinevler hattında kontak kapattı, çözüm bekliyor

Minibüsçüler İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı

İstanbul'da Kayaşehir-Şirinevler (A-47) hattında çalışan minibüs sahipleri, genişleyen metro ağı nedeniyle yolcu kaybı yaşadıklarını belirterek İBB Ek Hizmet Binası önünde eylem yaptı. Araçlarını yol kenarına çeken esnaf, sorunlarına çözüm üretilene dek çalışmayacaklarını açıkladı.

Eylemin nedenleri ve esnafın durumu:

Minibüs esnafı adına konuşan Gökhan Sevim, "A-47 hattında İstanbul genelinde yapılan metro ve raylı sistem çalışmaları nedeniyle araçlarımızın hepsi mağdur. İBB tarafından yapılan yolcu sayımı verilerinde potansiyelin çok çok altında kaldığımızı belediye yetkilileri de biliyor ancak bir çözüm üretilmiyor." dedi. Sevim, hattın toplam 31 esnaftan oluştuğunu ancak "şu an sadece 10 esnaf çalışabiliyor" bilgisini verdi ve kalan 21 esnafın "borçları ve kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını boşa çıkarmış durumda" olduğunu söyledi.

Talepler ve beklentiler:

Sevim, esnafın talepleri arasında araçların diğer hatlara dağıtılması veya taksi dönüşümü konusunda destek yer aldığını belirtti. Ayrıca "Yaklaşık bir yıldır 20 araba çalışmıyor. Esnaf yapacak başka bir işi olmadığı için çaresizce hatta devam etmeye çalışıyor, aracını boşa çıkartan arkadaşlarımız ise başka yerlerde işçilik yapıyor. Yolcumuz çok çok aşağıda, esnafın sabredecek gücü kalmadı. Bugün itibarıyla o hatta çalışan aracımız kalmadı. Çalışanları da buraya getirip kontak kapattık. İstanbul’da gelişen raylı sistemden dolayı çok mağduruz. Her gün raylı sistem gelişiyor. İki senedir çözüm bekliyoruz" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

&quot;Metro geldikçe biz bittik&quot; dediler, kontak kapattılar

"Metro geldikçe biz bittik" dediler, kontak kapattılar

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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