Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Bolu'ya yeni yaşam alanı: 100 bin metrekarelik Cumhuriyet Parkı'nda sona doğru

Bolu'da 100 bin metrekarelik 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabı yıl sonuna kadar açılacak; gölet, oyun alanları ve yürüyüş yolları.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolu'ya yeni yaşam alanı: 100 bin metrekarelik Cumhuriyet Parkı'nda sona doğru

100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda sona yaklaşılıyor

Bolu’da Büyüksu Deresi kıyısında, 100 bin metrekarelik alanda projelendirilen 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın yapımı hızla ilerliyor. Bolu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda ilk etabın yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Şantiye incelemelerinde bulunan Bolu Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan ve beraberindeki heyet, Fen İşleri yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Alana ilişkin planlamada, 40 bin metrekaresinin peyzaja ve 11 bin metrekaresinin yapay gölete ayrıldığı belirtildi. Yetkililer, ekim ayı itibarıyla asfalt ve üstyapı çalışmalarına başlanacağını aktardı.

"Tamamlandığında bölgenin en büyük parkı olacak. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Şimdiden Bolu’muza hayırlı olsun"

Erişim ve kullanım alanları:

Parkın ziyaretçiler için ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üç farklı noktadan bağlantı yolu planlandı. Tesiste çocuk oyun alanları, göl manzaralı restoran, piknik alanları, koku bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurları yer alacak.

Cumhuriyet çınar ormanı ile kültürel miras:

Parkın en anlamlı köşelerinden biri olacak "Cumhuriyet Çınar Ormanı" bölümünde, "Cumhuriyet’in her yaşında yeni bir çınar ağacı" dikilerek bu köklü miras yeşil bir dokuyla gelecek nesillere aktarılacak.

Yetkililer, tamamlandığında bölgeye değer katacak projenin şehir yaşamına yeni nefes getireceğini vurguladı.

BOLU’DA YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN VE TAMAMLANDIĞINDA BÖLGENİN EN BÜYÜK YAŞAM ALANI OLACAK 100. YIL...

BOLU’DA YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN VE TAMAMLANDIĞINDA BÖLGENİN EN BÜYÜK YAŞAM ALANI OLACAK 100. YIL CUMHURİYET PARKI'NIN İLK ETABININ YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı
images

Vali Varol ilçe adliyelerinin önceliklerini dinledi
images

SATSO’da bilanço tartışması: meclis üyelerinden yönetime şeffaflık çağrısı
images

Ekokent planı için belediyeden askıya çıkarma kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı