Bolu'ya yeni yaşam alanı: 100 bin metrekarelik Cumhuriyet Parkı'nda sona doğru

100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda sona yaklaşılıyor

Bolu’da Büyüksu Deresi kıyısında, 100 bin metrekarelik alanda projelendirilen 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın yapımı hızla ilerliyor. Bolu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda ilk etabın yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Şantiye incelemelerinde bulunan Bolu Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan ve beraberindeki heyet, Fen İşleri yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Alana ilişkin planlamada, 40 bin metrekaresinin peyzaja ve 11 bin metrekaresinin yapay gölete ayrıldığı belirtildi. Yetkililer, ekim ayı itibarıyla asfalt ve üstyapı çalışmalarına başlanacağını aktardı.

"Tamamlandığında bölgenin en büyük parkı olacak. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Şimdiden Bolu’muza hayırlı olsun"

Erişim ve kullanım alanları:

Parkın ziyaretçiler için ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üç farklı noktadan bağlantı yolu planlandı. Tesiste çocuk oyun alanları, göl manzaralı restoran, piknik alanları, koku bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurları yer alacak.

Cumhuriyet çınar ormanı ile kültürel miras:

Parkın en anlamlı köşelerinden biri olacak "Cumhuriyet Çınar Ormanı" bölümünde, "Cumhuriyet’in her yaşında yeni bir çınar ağacı" dikilerek bu köklü miras yeşil bir dokuyla gelecek nesillere aktarılacak.

Yetkililer, tamamlandığında bölgeye değer katacak projenin şehir yaşamına yeni nefes getireceğini vurguladı.

BOLU’DA YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN VE TAMAMLANDIĞINDA BÖLGENİN EN BÜYÜK YAŞAM ALANI OLACAK 100. YIL CUMHURİYET PARKI'NIN İLK ETABININ YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR.