Nilüfer'de güzel ahlakı şehir hayatına taşıyan afiş çalışması

Nilüfer Müftülüğü'nden kent içinde ahlak hatırlatması

Nilüfer Müftülüğü, 2026 Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve güzel ahlak" teması doğrultusunda unutulmaya yüz tutan ahlaki değerleri kent yaşamına taşıyan bir farkındalık çalışması başlattı. Proje kapsamında hazırlanan bez afişler, ilçenin merkezi camilerinde ve ana arterlerinde asılarak vatandaşlara kısa ama etkili hatırlatmalar sunuyor.

Günlük hayatın yoğun temposunda geri plana düşen selamlaşma, merhamet, komşuluk, hayvanlara ve bitkilere merhamet, işçinin emeğinin karşılığı, hoşgörü, saygı ve güzel söz gibi erdemler; afişlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakını yansıtan mesajlarla yeniden gündeme getiriliyor. Afişler, yalnızca duyuru olmaktan çıkıp sokakta karşılaşılan herkese kısa bir hatırlatma niteliği kazanıyor.

Afişlerin mesajı ve uygulama biçimi:

Hazırlanan materyallerde sade ve okunaklı ifadeler tercih edilirken, mesajların görünürlüğü ve erişilebilirliği ön planda tutuldu. Afişler, özellikle yoğun insan trafiği olan cami çevreleri ile şehir içindeki ana güzergâhlara yerleştirildi. Projenin amacı; geçmişten bugüne toplumun temelini oluşturan güzel ahlak ilkelerini yeniden hatırlatmak ve Peygamber Efendimizin örnek hayatını şehir hayatının görünür bir parçası hâline getirmek olarak açıklandı.

Nilüfer genelinde yürütülen bu uygulama, farklı yaş ve kesimlerden insanlara ulaşmayı hedefliyor; afişlerde yer alan kısa ve özgün ifadelerin günlük davranışlara yansıtılması amaçlanıyor.

Müftünün değerlendirmesi:

Nilüfer Müftüsü Şakir Şahin projenin amaçlarını ve haftanın önemini aktarırken şunları söyledi: "Mevlid-i Nebi Haftası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın yeryüzüne teşrifiyle yani Mevlid Kandiliyle başlamış olan Mevlid-İ Nebi Haftasını bu hafta boyunca aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz’i anmak, onu anlamak, ilkelerini hayatımızın her alanına, her yönüne yansıtmak için çeşitli etkinlikler, programlar tasarladık, planladık ve uygulamaya çalışıyoruz"

Müftü Şahin konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Bu yıl güzel bir temamız var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu Peygamberimiz ve güzel ahlak ve günümüzde gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz; bireysel, sosyal, dini yaşantımızda, hayatın her anında, diğer bir ifadeyle, hayatın her anında bize lazım olan bir ilke, ahlak ölçütlerini, aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin hayatından anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Bunlardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın hayat, ahlak ilkeleri olarak bizatihi yaşayarak yaşantısından aldığımız örnekler, sözlerinden aldığımız örnekler ve derslerle bu yıl farkındalık çalışması yapacağız. O da şudur, ilçemizin merkezi camilerinde görünür yerlerde, kalabalık ortamlarda görülecek şekilde afişler hazırladık. Onun güzel ahlakını yansıtan her alandaki ticarette, komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde veyahut da canlılara karşı olan yaklaşımında, ona olan, canlılara olan merhamet yönünden, bize vermiş olduğu dersler açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın, izinden ayırmasın. Aleyhisselatu Vesselam’ın hayatını kendi hayatımıza ilke edinip yaşamayı onu nesillerimize aktarmayı ve toplumda örnek olarak onun hayatıyla görünebilmeyi ve onun gibi olmaya çalışmayı cümlemize nasip eylesin"

Çalışma, kısa mesajlarla günlük yaşam alışkanlıklarını canlandırmayı hedeflerken, toplumda görünür ahlak örneklerinin çoğalmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Nilüfer Müftülüğü, afişlerin yanı sıra haftaya özel etkinlik ve programlarla mesajların pekiştirilmesine devam edeceklerini belirtti.

2026 MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI’NIN ‘PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK’ TEMASI ÇERÇEVESİNDE NİLÜFER MÜFTÜLÜĞÜ, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GÜZEL AHLAK DEĞERLERİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATTI.