Kaza riskine karşı sinyalizasyon: şehir hastanesi kavşağına ışık yerleştirildi

kavşakta alınan önlem:

Samsun'da sık sık kaza yaşanan Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi sınırları içindeki Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda, trafik güvenliğini artırmak için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bölgeye trafik ışıkları yerleştirildi ve kavşaktaki geçişler kontrollü hale getirildi.

Uygulama, daha önce kaydedilen kazaların ardından alınan doğrudan bir önlem olarak hayata geçirildi. Kavşağa eklenen sinyalizasyon sayesinde araç akışının yönlendirilmesi hedefleniyor.

beklenen etkiler ve sürücülere çağrı:

Yeni ışıklı sistemle birlikte amaç, kavşaktaki trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin azaltılmasıdır. Yetkililer, sürücülere trafik ışıklarına ve kavşak içindeki yönlendirmelere dikkat etmeleri çağrısında bulundu; kontrollü geçiş kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

SAMSUN’DA SIK SIK TRAFİK KAZALARININ YAŞANDIĞI ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI’NDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA IŞIKLI KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI.