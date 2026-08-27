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Kaza riskine karşı sinyalizasyon: şehir hastanesi kavşağına ışık yerleştirildi

Samsun'da Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi Kavşağına trafik ışıkları yerleştirildi; amaç kaza riskini ve trafik yoğunluğunu azaltmak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaza riskine karşı sinyalizasyon: şehir hastanesi kavşağına ışık yerleştirildi

kavşakta alınan önlem:

Samsun'da sık sık kaza yaşanan Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi sınırları içindeki Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda, trafik güvenliğini artırmak için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bölgeye trafik ışıkları yerleştirildi ve kavşaktaki geçişler kontrollü hale getirildi.

Uygulama, daha önce kaydedilen kazaların ardından alınan doğrudan bir önlem olarak hayata geçirildi. Kavşağa eklenen sinyalizasyon sayesinde araç akışının yönlendirilmesi hedefleniyor.

beklenen etkiler ve sürücülere çağrı:

Yeni ışıklı sistemle birlikte amaç, kavşaktaki trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin azaltılmasıdır. Yetkililer, sürücülere trafik ışıklarına ve kavşak içindeki yönlendirmelere dikkat etmeleri çağrısında bulundu; kontrollü geçiş kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

SAMSUN’DA SIK SIK TRAFİK KAZALARININ YAŞANDIĞI ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI’NDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ...

SAMSUN’DA SIK SIK TRAFİK KAZALARININ YAŞANDIĞI ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI’NDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA IŞIKLI KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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