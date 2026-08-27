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Edremit sokaklarında izinsiz moloz ve eşya terkine müdahale sürüyor

Edremit zabıta ekipleri kent genelinde izinsiz moloz, ev eşyası ve bahçe atıklarını denetliyor; izinsiz bırakanlara tebligat ve takip uygulanıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Edremit sokaklarında izinsiz moloz ve eşya terkine müdahale sürüyor

zabıta ekipleri sahada:

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar başkanlığındaki Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde izinsiz bırakılan moloz, eski ev eşyası ve bahçe atıkları için düzenli denetimler yürütüyor. Ekipler, belirlenen noktalarda atıkların konteynerlerin yanına ya da kamuya ait alanlara bırakılıp bırakılmadığını kontrol ediyor.

Denetimler sırasında izinsiz ve ücreti ödenmeden atık bırakan kişilere yönelik tebligat yapılırken, tespit edilen adreslerin ve şahısların takibi de sürdürülüyor. Belediye yetkilileri, işlemlerin yalnızca ceza kesmek amacı taşımadığını; asıl hedefin çevre temizliği ve kentin düzeninin korunması olduğunu vurguladı.

belediyenin uyarısı:

Edremit Belediyesi, moloz, eski ev eşyası ve bahçe atıklarının çöp konteynerlerinin yanına veya kamuya ait alanlara bırakılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Bu tür atıkların uygun şekilde alınması ve bertaraf edilmesi için vatandaşların öncelikle belediyeye başvurmaları gerektiği belirtildi.

Belediye, izinsiz şekilde atık bırakanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı ve vatandaşlardan duyarlılık istedi. Yapılan açıklamada, "Bu kent hepimizin. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Edremit için hep birlikte sorumluluk almalıyız." mesajı paylaşıldı.

devam eden takip ve denetim:

Zabıta ekipleri, tespit edilen alanların takibini sürdürerek yeni ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların belediyeyle koordineli hareket etmesinin ve bildirimde bulunmasının kentin temizliğinin korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

EDREMİT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE İZİNSİZ ŞEKİLDE BIRAKILAN MOLOZ, ESKİ...

EDREMİT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE İZİNSİZ ŞEKİLDE BIRAKILAN MOLOZ, ESKİ EV EŞYASI VE BAHÇE ATIKLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. ÇEVREYE GELİŞİGÜZEL ATIK BIRAKAN KİŞİLER TESPİT EDİLEREK TEBLİGAT YAPILIRKEN, TEMİZ VE DÜZENLİ BİR EDREMİT İÇİN DENETİMLERİN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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