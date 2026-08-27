İl emniyet müdüründen gazi polise vefa ziyareti

ziyaretin detayları:

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, vefa ziyaretleri kapsamında kontrol noktasında görevliyken bir aracın çarpması sonucu gazi olan polis memuru Murat Batbaş ve ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette Batbaş'ın sağlık durumu ve aileye yönelik destekler konuşuldu, aileye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

müdür karan'ın mesajı:

Karan, gazi polise yaptığı hizmetleri ve gösterdiği fedakârlığı dile getirerek teşekkür etti. Emniyet Müdürü, "Vatan ve milletin huzuru için görev yapan kahramanların, fedakarlıklarının her daim hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

aileyle dayanışma ve vefa:

Ziyaret sırasında aile bireyleriyle görüşülerek hem moral desteği sağlandı hem de kurumun yanlarında olunduğu vurgulandı. Müdür Karan, görev başındaki personelin fedakârlıklarının önemine dikkat çekti.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, UYGULAMA NOKTASINDA KONTROL YAPARKEN ARACIN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU VE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ