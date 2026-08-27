Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

İl emniyet müdüründen gazi polise vefa ziyareti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kontrol noktasında araç çarpması sonucu gazi olan polis Murat Batbaş ve ailesini ziyaret edip minnettarlığını iletti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl emniyet müdüründen gazi polise vefa ziyareti

ziyaretin detayları:

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, vefa ziyaretleri kapsamında kontrol noktasında görevliyken bir aracın çarpması sonucu gazi olan polis memuru Murat Batbaş ve ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette Batbaş'ın sağlık durumu ve aileye yönelik destekler konuşuldu, aileye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

müdür karan'ın mesajı:

Karan, gazi polise yaptığı hizmetleri ve gösterdiği fedakârlığı dile getirerek teşekkür etti. Emniyet Müdürü, "Vatan ve milletin huzuru için görev yapan kahramanların, fedakarlıklarının her daim hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

aileyle dayanışma ve vefa:

Ziyaret sırasında aile bireyleriyle görüşülerek hem moral desteği sağlandı hem de kurumun yanlarında olunduğu vurgulandı. Müdür Karan, görev başındaki personelin fedakârlıklarının önemine dikkat çekti.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, UYGULAMA NOKTASINDA KONTROL YAPARKEN ARACIN ÇARPTIĞI POLİS...

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, UYGULAMA NOKTASINDA KONTROL YAPARKEN ARACIN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU VE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Özel şefler projesiyle Down sendromlu bireylere mutfakta mesleki fırsatlar
images

Bahçelievler muhtarı yardıma koştu: mahallede dayanışma örneği
images

çarşambalı genç esra turan son yolculuğuna uğurlandı
images

madra dağı'nda çobanın kurtlarla mücadelesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı