Fenerbahçe Avrupa vizesiyle sabah İstanbul'a indi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız ekibi Lyon karşısında elde ettiği sonuçla grup aşamasına yükselen Fenerbahçe, Fransa'dan İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

kafilede kimler vardı:

Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yer aldığı kafilenin içinde kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da bulunuyordu. Havalimanındaki kısa bekleyişin ardından takım, planlandığı gibi takım otobüsüyle ayrıldı.

maçın özeti ve turu getiren skor:

Dün oynanan rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda 2-1 galip geldi. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti; iki maç sonunda sarı-lacivertliler toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.

Takımın grup aşamasındaki rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından resmen açıklanacak ve Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni bu kuraya göre şekillenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.