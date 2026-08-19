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Bozdoğan'da gelecek vaat eden LGS başarıları kutlandı

Bozdoğan'da LGS'de yüzde 10'luk dilime giren öğrenciler, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun katıldığı törende plaket ve hediyeyle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bozdoğan'da gelecek vaat eden LGS başarıları kutlandı

etkinlikte neler yaşandı:

Bozdoğan Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 10'luk başarı dilimine giren öğrenciler bir araya getirildi. Programa, Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu katıldı. Kaymakam Sözen, öğrencilerle ilgilenerek başarılarını tebrik etti ve çalışmalarının devamını diledi.

ödül takdimi ve kutlama:

Etkinlikte başarılı öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, ilçe yöneticilerinin elinden aldıkları ödüller karşısında memnuniyetlerini ifade etti. Tören, aileler ve eğitim camiası için gurur verici bir atmosferde gerçekleşti.

eğitim camiasına yansımaları:

Kaymakamlık açıklamasında, LGS'de dereceye giren öğrenciler tebrik edilerek başarılarının sürekliliği temenni edildi. Bu tür etkinliklerin, hem öğrencilerin motivasyonunu artırdığı hem de ilçedeki eğitim çalışmalarına olumlu katkı sağladığı vurgulandı. İlçe bünyesindeki öğretmenler ve veliler de elde edilen sonuçların ortak bir başarı olduğunu belirtti.

Bozdoğan'daki bu kutlama, başarılı öğrencilerin emeklerinin görünür kılınması ve gençlerin eğitim yolculuğunda desteklenmesi açısından önem taşıyor. Yerel yönetim temsilcilerinin katılımı, ödül töreninin hem sembolik hem de teşvik edici bir anlam taşıdığını gösterdi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINDA YÜZDE 10’LUK BAŞARI DİLİMİNE...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINDA YÜZDE 10’LUK BAŞARI DİLİMİNE GİREN ÖĞRENCİLER, BAŞARILARINDAN DOLAYI DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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