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Bozüyük’te 30 Ağustos törenleri birlik ve coşkuyla gerçekleşti

Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi törenler, mehter ve halk oyunları ile kutlandı; protokol konuşmaları ve şehitlik ziyareti törene damga vurdu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bozüyük’te 30 Ağustos törenleri birlik ve coşkuyla gerçekleşti

Bozüyük’te 30 Ağustos törenleri birlik ve coşkuyla gerçekleşti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle anıldı. Gün boyunca düzenlenen programlarda hem resmi protokol hem de halk katılımı ön plandaydı.

Tören programı:

Kutlamalar, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen tebriklerin kabulü resepsiyonu ile başladı. Resepsiyonda Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Garnizon Komutanı Vet. Yarbay Erkan Erdal ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu gelenleri kabul etti ve bayram tebriklerini karşıladı.

Resmi törenler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü. Törende konuşan Garnizon Komutanı Vet. Yarbay Erkan Erdal, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 104. yılını anmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve milletin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Etkinlikler ve anma:

Program kapsamındaki etkinliklerde öğrencilerin okuduğu şiirler, mehteran gösterisi ve halk oyunları yer aldı. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, düzenlenen tören geçişi ile sona erdi.

Kutlamaların ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edildi; burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı. Gün boyunca Bozüyük Belediyesi tarafından sesli anons sistemi üzerinden uygun marşlar ve müzik yayınları gerçekleştirildi.

Etkinlikler, hem resmi törenlerle hem de halkın katılımıyla 30 Ağustos'un tarihsel öneminin hatırlanmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet edecek biçimde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BOZÜYÜK’TE COŞKU İLE KUTLANDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BOZÜYÜK’TE COŞKU İLE KUTLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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