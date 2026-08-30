Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Taşucu Limanı'ndaki bekleyiş sürüyor. Kazazedelerden gelecek haberleri almak için limana gelen yakınlar, yetkililerden gelecek açıklamaları ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Olayın gelişimi:

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 75 yaşındaki Fatma Ateş, gemide yolcu olarak bulunan torunundan haber almak için beklerken tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaştı. Bölgedeki sağlık ekipleri müdahale ederek Ateş'i sedyeyle ambulansa aldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Limandaki hazırlıklar:

Olası kazazede sevkiyatına karşı AFAD ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumlar limanda teyakkuza geçirildi. Yetkililer, kurtarma ve nakil planlarını koordine ederken, ailelerin bekleyişi devam ediyor. Limandaki hazırlıkların, gelecek olası yolcu veya kurtulanların hızlı ve güvenli şekilde karşılanmasına yönelik olduğu bildirildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ ARDINDAN TORUNUNDAN HABER ALMAK İÇİN MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI'NA GELEN 75 YAŞINDAKİ FATMA ATEŞ, TANSİYONUNUN YÜKSELMESİ SONUCU FENALAŞTI.