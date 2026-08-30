Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

Filo Denizcilik kriz masası ve iletişim adımı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan geminin bağlı olduğu şirket Filo Denizcilik, kaza sonrası yolcu yakınlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir kriz yönetimi çalışması başlattığını açıkladı. Şirketten yapılan sosyal medya duyurusunda olayın ilk anından itibaren kriz masası kurulduğu ve arama-kurtarma ile tahliye çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yolcu yakınlarına özel hat ve bilgi akışı:

Açıklamada, yolcu yakınlarına anlık ve doğru bilgi aktarımı sağlamak için özel bir kriz ve bilgilendirme hattı oluşturulduğu vurgulandı. Şirket, önceliklerinin gemide bulunan 259 yolcu ile mürettebatın can güvenliği olduğunu ifade ederken, arama kurtarma operasyonlarından gelecek her net bilginin süreci takip eden yetkililer tarafından hem yolcu yakınlarıyla hem de kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı taahhüt edildi.

Resmi bilgilendirme çağrısı ve şirketin tutumu:

Filo Denizcilik, vatandaşlardan ve medyadan, sürece ilişkin bilgileri yalnızca resmi makamlar ve şirketin yapacağı açıklamalardan takip etmelerini istedi. Şirket açıklamasında, "Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir" ifadesine yer verildi ve kurtarma çalışmalarına azami hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Şirket tarafından kurulan kriz hattının işleyişi ve paylaşılacak bilgiler konusunda yetkililer tarafından doğrulanmış verilerin esas alınacağı yinelendi; süreç boyunca yapılan açıklamaların düzenli ve kontrol altında tutulacağı aktarıldı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA 'FİLO JET' İSİMLİ GEMİNİN ALABORA OLARAK BATMASININ ARDINDAN, GEMİNİN BAĞLI OLDUĞU ŞİRKET FİLO DENİZCİLİK, YOLCU YAKINLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA KRİZ VE İLETİŞİM HATTI KURULDUĞUNU AÇIKLADI.