Bozyazı’da çocuklar cumhuriyet coşkusunu bayraklarla taşıdı

Bozyazı’da miniklerden cumhuriyet yürüyüşü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlkadım Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünde ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleriyle sokaklara çıktı. Etkinlik; öğretmenler, veliler ve öğrencilerin ortak katılımıyla ilçe merkezinde gerçekleşti ve halkın ilgisini çekti.

yürüyüş ve etkinlik detayları:

Okul Müdürü Galip Balkar Yalçın öncülüğünde, öğretmenler Havva Pancar, Ayşe Koçluk ve Dursun Serin Şimşek tarafından organize edilen yürüyüşte minikler, hazırladıkları gazeteleri esnafa dağıtarak bayram coşkusunu paylaştı. Velilerin destek verdiği kortejde öğrencilerin taşıdığı bayrak ve Atatürk görselleri, kutlamanın görsel unsurlarını oluşturdu.

miniklerin mektupları ve amaç:

Etkinliğin dikkat çeken bölümünde öğrenciler, cumhuriyet sevgilerini ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektupları Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı'ya takdim etti. Mektuplarını yetkililere ileten minikler, gelecek yanıtları heyecanla beklemeye başladı.

Organizasyon yetkilileri, etkinlikle küçük yaşlarda cumhuriyet bilinci kazandırılması, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ile birlik, beraberlik ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi gibi amaçların öne çıktığını belirtti. İlçe sakinlerinin ilgisiyle desteklenen yürüyüş, çocukların Cumhuriyet sevgisini ve milli değerlere bağlılığını görünür kıldı.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE İLKADIM ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK GÖRSELLERİYLE CUMHURİYET COŞKUSUNU SOKAKLARA TAŞIDI.