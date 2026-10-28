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İtfaiyeciler miniklerle yangın güvenliğini oyunla öğretti

Aydın Büyükşehir itfaiye ekipleri, Çocuk Gelişim Merkezleri'nde oyun ve uygulamalı eğitimlerle miniklere yangın ve acil durum bilinci kazandırdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İtfaiyeciler miniklerle yangın güvenliğini oyunla öğretti

Aydın Büyükşehir çocuk gelişim merkezlerinde itfaiye buluşması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri, çocukların gelişimini destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merkezleri ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimler oyunla anlattı:

Ziyaretlerde itfaiye ekipleri, yangın güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler ve itfaiyecilerin görevleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikler; eğitici oyunlar ve uygulamalı gösterilerle, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde kurgulandı. Minikler hem keyifli vakit geçirdi hem de olası acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi; ayrıca itfaiyecilik mesleği de tanıtıldı.

Vatandaşlardan teşekkür:

Merkezlerde gerçekleştirilen eğitimlerden memnuniyet duyan veliler ve merkez çalışanları, programların hem bilgilendirici hem de çocukların ilgisini çeken nitelikte olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, düzenlenen etkinlikler için Başkan Özlem Çerçioğluna teşekkürlerini iletti. Etkinlikler, çocukların güvenlik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında sürüyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN KENTE KAZANDIRILAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN KENTE KAZANDIRILAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ’NDE, ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ’Nİ ZİYARET EDEREK MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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