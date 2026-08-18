Kameraya yansıyan kaza: otomobil korkulukları kırıp merdiven boşluğuna düştü

Darıca Tuzla Caddesi'nde kaza meydana geldi:

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Araç kaldırımda ilerledikten sonra merdiven korkuluklarına çarparak korkulukları parçadı ve merdiven boşluğuna düştü. Olay anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler:

Kayıtlarda otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıkışı, korkuluklara çarpışı ve merdiven boşluğuna düşüşü saniye saniye görülüyor. Merdivenlerden yukarı çıkan iki kişi, aracın üzerlerine doğru geldiğini fark edip son anda kendilerini çekerek araç altında kalmaktan kurtuldu. Görüntüler, faciadan dönülen anları net şekilde ortaya koyuyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koştu ve durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili resmi ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KORKULUKLARI PARÇALAYARAK MERDİVEN BOŞLUĞUNA UÇTU. O SIRADA MERDİVENLERDE BULUNAN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU. FACİADAN DÖNÜLEN ANLAR KAMERAYA YANSIDI.