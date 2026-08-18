Irak başbakanı Zeydi'den Türk şirketlerine stratejik yatırım çağrısı

Irak yönetimi Türkiye ile ekonomik iş birliğini genişletmek istiyor

Irak Başbakanı Ali Zeydi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye’den gelen heyeti Bağdat’ta kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasına göre görüşmede iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve yatırım alanındaki ortaklıkların genişletilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Stratejik projeler ve öncelikli yatırım sahaları:

Zeydi, Irak’ın yatırım ve kalkınma açısından umut vadeden bir döneme girdiğini vurgulayarak Türk şirketlerini mevcut fırsatlardan yararlanmaya çağırdı. Başbakan özellikle havalimanlarının inşası ve işletilmesi, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan demiryolu projeleri ve Necef ile Kerbela arasında kurulumuyla öne çıkan metro hattı projelerini ön plana çıkardı.

Bunun yanında Zeydi, elektrik sektöründe termik santraller ve güneş enerjisi yatırımları, ayrıca baraj inşaatları ile tarım sektörünün geliştirilmesi gibi alanların da Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türk heyetinin değerlendirmesi ve beklenen adımlar:

Heyet lideri Lütfi Elvan, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin Irak pazarına giriş yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Elvan, Irak’taki yatırım ortamına yönelik güvenin arttığını ve Irak hükümetinin sunduğu kolaylıklar ile teşviklerin yatırımcılar açısından olumlu zemin oluşturduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek mekanizmaların güçlendirilmesi, özel sektörün rolünün artırılması ve ortak proje geliştirme süreçlerinin hızlandırılması konuları ele alındı. Basın ofisi açıklamasına göre ilerleyen dönemde sektör bazlı görüşmeler ve teknik heyet trafiğinin yoğunlaşması bekleniyor.

Görüşme, Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik bağlantıların yeniden şekillendirilebileceğine dair işaretler verirken, yatırımcıların proje detayları, finansman modelleri ve teşvik paketleri konusunda yapılacak ikili görüşmeleri takip etmesi öne çıkıyor.

IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ, TÜRKİYE’NİN ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI ELVAN İLE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ