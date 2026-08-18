Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor

Vali şahin'in açıklaması:

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Arsin ilçesindeki düşme olayını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Olayın ayrıntıları:

Vali Şahin, olayın bugün saat 19.00 sıralarında Arsin'de emniyet müdürlüğü bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cismin düşmesiyle gerçekleştiğini bildirdi. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadığını; ancak otoparktaki araçlarda maddi hasar oluştuğunu aktardı.

Soruşturma ve tespit çalışmaları:

Şahin, konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatıldığını, olay yeri inceleme ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve hava aracının menşeiyle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İnceleme tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Vali Şahin sözlerini çok geçmiş olsun dileğiyle sonlandırdı.

TRABZON'UN ARSİN İLÇESİNDE BU AKŞAM YAŞANAN KİMLİĞİ BELİRSİZ İNSANSIZ HAVA ARACI OLAYI İLE İLGİLİ TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN, İNCELEMELERDE BULUNDU.