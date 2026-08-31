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Mut'ta keçi podyumu: mahallede ilk güzellik yarışması renkli görüntüler sundu

Mersin'in Mut ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında 6 keçi jüriye sunuldu; birinciye 10 çuval yem ödülü verildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mut'ta keçi podyumu: mahallede ilk güzellik yarışması renkli görüntüler sundu

Mut'ta mahalleyi renklendiren keçi güzellik yarışması:

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde, Mut Çukurbağ Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültürel Faaliyetleri Destekleme Derneği tarafından mahallede ilk kez bir keçi güzellik yarışması düzenlendi. Yarışma, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti ve özenle bakımı yapılan, süslenen keçiler jüri önünde boy gösterdi.

Yarışmanın akışı ve izleyici ilgisi:

Etkinlikte keçiler önce jüri üyelerine tanıtıldı, ardından protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu alana çıkarıldı. Podyumu andıran yarışma alanında keçiler adeta gösteri yürüyüşü yaptı ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla değerlendirildi. Yarışma, mahalle sakinleri ve gelen misafirlerin yoğun ilgisini çekti ve renkli görüntülere sahne oldu.

Sıralama, puanlama ve ödüller:

Toplam 6 keçinin katıldığı yarışmada birinci olan isim Abdullah Bol ve keçisi 40 puan aldı. İkinci sırayı Halit Seymen 39 puanla elde ederken, üçüncü olan Burak Elbeyli 34 puan aldı. Dereceye giren keçilerin sahiplerine yem çuvalı hediye edildi; birinciye 10, ikinciye 6 ve üçüncüye 3 çuval yem takdim edildi.

Dernek Başkanı Ersan Can, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmaya 6 keçinin katıldığını belirterek Birinciye 10, ikinciye 6 ve üçüncüye 3 çuval yem hediye ettik. Bundan sonra bu yarışmayı her yıl düzenleyeceğiz dedi. Açıklamada etkinliğin geleneksel hale getirileceği vurgulandı.

Yarışmanın birincisi Abdullah Bol ise yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirtip mesleğini severek yaptığını söyledi. Bol, hayvanlarının daha kaliteli olması için çaba gösterdiklerini ve bu yarışmada birinci olmanın kendisi için memnuniyet verici olduğunu belirterek önemli olanın yarışmak olduğunu ifade etti.

Etkinlik, mahallede hem üreticilerin emeklerini görünür kıldı hem de yerel bazda sosyal bir buluşma noktası oluşturdu. Dereceye girenlere verilen yem ödülleri, yarışmanın tarımsal hayata doğrudan katkı sağlamasını amaçlayan uygulamalar arasında yer aldı.

6 KEÇİNİN KATILDIĞI YARIŞMADA ABDULLAH BOL&#039;UN KEÇİSİ 40 PUANLA BİRİNCİ OLDU

6 KEÇİNİN KATILDIĞI YARIŞMADA ABDULLAH BOL'UN KEÇİSİ 40 PUANLA BİRİNCİ OLDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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