Velilere sahte kırtasiye ve okul ürünleri uyarısı: sağlık ve bütçeye dikkat

Velilere uyarı:

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okul kıyafetleri ve kırtasiye alışverişine çıkan veliler, piyasada artan sahte ürünlere karşı uyarıldı. Bilinen marka ambalajlarının taklit edilerek satıldığı ürünler, hem çocuk sağlığını tehdit ediyor hem de velilerin bütçesine ek yük getiriyor.

Sahte ürünlerin oluşturduğu riskler:

Kentte kırtasiye işleten Erman Güler, merdiven altı üretim koşullarında hazırlanan sahte malzemelerin çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirtti. Güler, söz konusu ürünlerin üzerlerinde CE ve TSE damgası olsa bile güvenilir olmadığını vurgulayarak, "Çocuklar elleriyle temas ediyorlar, küçük çocuklar ağızlarına atıyorlar. Ciddi anlamda problemler oluyor ve hastanelik dahi olabiliyorlar" dedi.

Sahte ile orijinal arasındaki farklar ve tespit yöntemleri:

Güler, ilk bakışta sahte ve orijinal ürünleri ayırt etmenin zor olduğunu, ancak ambalaj ve ürün kesimlerinde belirgin farklar bulunduğunu anlattı. "Orijinal ürünlerin ambalajları net ve belirgin, kesimleri farklı oluyor. Sahte ürünlerde uçlarında mum oluyor, küflenmiş oluyor. Uçları açıldığında çok daha kolay kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Ambalaj taklidinin yanı sıra ürünlerin malzeme kalitesindeki düşüklük, kullanım sırasında parçalanma ve kırılma gibi durumlara yol açıyor. Bu durum hem fiziksel risk hem de hijyen sorunları doğuruyor; küçük parçaların yutulması veya kimyasal içeriklerin temas etmesi olası problemlerdendir.

Bütçeye etkisi ve tüketici tercihleri:

Güler, sahte ürünlerin veliler tarafından öncelikle fiyatının düşük olması nedeniyle tercih edildiğini, ancak bu seçimin sezon içinde daha fazla maliyete neden olduğunu belirtti. "Velilerimiz bize gelip serzenişte de bulunuyorlar. Şuradan aldım ürünü ama çok kalitesiz çıktı. Haklılar. Sahte ürünü aldığı zaman daha ucuz aldığını düşünüyor ama bu sefer sezonda bir tane almak yerine 2,3 ya da 4 tane almak zorunda kalıyorlar" dedi.

Kırtasiyeciler, güvenilir satıcılardan alışveriş yapılmasını, ürün ambalajı ve işçiliğinin dikkatle incelenmesini ve şüpheli görülen ürünlerin tercih edilmemesini öneriyor. Güler, iş yerinin girişine kurduğu uyarı standıyla velileri bilgilendirmeye çalıştığını, kaliteli ürünü en uygun fiyata sunma çabasında olduklarını belirtti.

Özetle, kutusunda CE ve TSE damgası bulunsa bile ambalaj ve ürün kalitesine dikkat etmek, güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak ve gerektiğinde satıcıya soru sormak, hem çocuk sağlığını koruyor hem de uzun vadede bütçeyi koruyor.

DÜZCE'DE KIRTASİYECİLER YENİ SEZONDA VELİLERİN SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT ETMELERİ İÇİN SAHTE VE ORİJİNAL ÜRÜNLERİN OLUŞTUĞU STANT KURDULAR.