Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

yürüyüş ve bayrak:

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte, 200 metrelik Türk bayrağı kortejin odak noktasını oluşturdu. Etkinliğe başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı ve kortej boyunca bayraklar taşındı.

Yürüyüş, Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi. Etkinlik Yeni Mahalle'den başlayıp ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar sürdü; meydanda açılan 200 metrelik Türk bayrağı korteje görsel bir zenginlik kazandırdı.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde milletin büyük fedakârlıklar gösterdiğini vurguladı. Koşansu, Cumhuriyet'in yalnızca işgal altındaki toprakların kurtarılması için verilen mücadelenin bir sonucu olmadığını, bunun aynı zamanda gelecek nesillerin daha özgür, güçlü ve mutlu bir yaşam sürmesi amacıyla da hedeflendiğini söyledi.

Koşansu, farklı şehirlerden insanların aynı mücadelede bir araya gelmesinin Cumhuriyet'in kuruluşunda belirleyici olduğunu belirterek Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ortaya konulan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilere birbirlerini dinlemeleri, farklılıklara saygı göstermeleri ve ortak bir gelecek için çaba harcamaları çağrısında bulundu ve şu ifadeyi paylaştı: "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını bize tarih anlatıyor. İkinci yüzyılını ise sizler yazacaksınız".

Konuşmasının sonunda Koşansu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE, 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI.