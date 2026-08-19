Dolar 47,9475 +0,00%
Euro 56,0700 +0,13%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,89 +0,13%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 92,04 +0,46%
--°

Burdur'da kamyondan düşen 53 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Çamlık köyünde dağdan kesilen ağaçları taşıyan kamyondan düşen 53 yaşındaki Mehmet Günay, Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da kamyondan düşen 53 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Olayın kısa özeti:

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, dağdan kesilen ağaçları taşıyan bir kamyondan düşen Mehmet Günay (53) ağır yaralandı. Olay yerinden yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun üzerinden düşen Günay, düşmenin etkisiyle ciddi şekilde yaralandı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar jandarma ekiplerinin çalışmasıyla netleşecek.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Günay'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN MEHMET GÜNAY

HAYATINI KAYBEDEN MEHMET GÜNAY

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi