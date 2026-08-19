Burdur'da kamyondan düşen 53 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Olayın kısa özeti:

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, dağdan kesilen ağaçları taşıyan bir kamyondan düşen Mehmet Günay (53) ağır yaralandı. Olay yerinden yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun üzerinden düşen Günay, düşmenin etkisiyle ciddi şekilde yaralandı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar jandarma ekiplerinin çalışmasıyla netleşecek.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Günay'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN MEHMET GÜNAY