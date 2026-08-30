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Burhaniye'de Ören Mahallesi'nde Bedri Alkan'ın lokma hayrı ilgi gördü

Burhaniye Ören Mahallesi'nde düzenlenen lokma hayrında yaklaşık 700 kişiye lokma dağıtıldı; hayra katılanlar ve düzenleyici Bedri Alkan teşekkür etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de Ören Mahallesi'nde Bedri Alkan'ın lokma hayrı ilgi gördü

Burhaniye'de lokma geleneği örende sürdü

Burhaniye ilçesinde her gün bir caddede veya cami önünde gerçekleştirilen lokma hayrı geleneği devam etti. Dün Ören Mahallesi'nde düzenlenen etkinliği Bedri Alkan üstlendi; mahalle sakinleri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar organizasyona ilgi gösterdi.

etkinlik detayları:

Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi'ndeki çamlık alanında gerçekleşen hayırda, organizasyon kapsamında yaklaşık 700 kişiye lokma ikram edildi. Vatandaşlar dağıtım sırasında kuyruk oluşturdu; hazırlık ve dağıtım süreci düzenli bir şekilde yürütüldü. Düzenleyici Bedri Alkan, katılanlara teşekkür ederek destek verenlere minnettarlığını dile getirdi.

katılımcıların değerlendirmesi:

Kahraman Atabay da etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu gün de Bedri dayımızın hayrına katıldık. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi. Yerel kaynaklar, lokma hayırlarının ilçede geleneksel olarak sürdürüldüğünü ve toplumun ihtiyaç ve paylaşım duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Organizasyonun ardından sorumlular, benzer etkinliklerin planlandığı caddelerde ve cami önlerinde devam edeceğini belirtti ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

LOKMA SIRASI

LOKMA SIRASI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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