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Burhaniye'de otopark sıkıntısı derinleşiyor: çözüm çağrısı

Burhaniye'de eski hastane arsası ve diğer otoparklarda düzensizlik, çamur ve dikkatsiz sürücüler sorun yaratıyor; yetkililerden kalıcı düzenleme talebi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Burhaniye'de otopark sıkıntısı derinleşiyor: çözüm çağrısı

Burhaniye'de otopark sıkıntısının boyutu:

Burhaniye'de artan araç sayısı ve sınırlı otopark alanları ilçe merkezinde günlük yaşamı zorlaştırıyor. Eski hastane yeri gibi geçici çözümler yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor; düzensiz park eden araçlar alanın verimli kullanılmasını engelliyor.

Güner Özdemir, sorunun yerel halkı etkilediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Eski hastane yeri otopark olarak kullanılıyor. Çok sayıda sürücü buradan yararlanıyor. Ancak, bazı dikkatsiz sürücüler otoparkı girilmez hale sokuyor. Buna çözüm bulunsa iyi olacak. Bir de burası yağışlı havalarda çok çamur oluyor. Mıcır dökülmeli".

eski otogar çalışmaları ve çözüm beklentileri:

Belediyenin Eski Otogarda başlattığı otopark çalışmaları sürücüler tarafından olumlu karşılandı; bu adım, kısa vadede rahatlama sağlayabileceği yönünde değerlendiriliyor. Ancak başta eski hastane alanı olmak üzere mevcut otoparkların düzenlenmesi için ek önlemler gerektiği belirtiliyor.

Sürücüler ve mahalle sakinleri, alanlara mıcır dökülmesi, yönlendirme işaretleri, düzenli çizgiler ve denetim gibi uygulamaların hayata geçirilmesini istiyor. Bu tür müdahaleler, özellikle yağışlı havalarda ortaya çıkan çamur sorununu azaltabilir ve otoparkların kullanılabilirliğini artırabilir.

Yetkililerden gelen talepler arasında kalıcı düzenleme, trafik işaretlemesi ve düzenli kontrol uygulamaları yer alıyor; ilçe genelinde benzer adımların atılması bekleniyor.

GÜNER ÖZDEMİR

GÜNER ÖZDEMİR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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