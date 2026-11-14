Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kanal sokakta motosiklet suya uçtu, sürücü evinde olduğu bildirildi

Antalya Muratpaşa'da Kanal Sokak'ta su dolu kanala uçan 07 CBZ 678 plakalı motosikletin sürücüsü aranırken, telefonla evine gittiği öğrenildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kanal sokakta motosiklet suya uçtu, sürücü evinde olduğu bildirildi

Kanal sokakta motosiklet suya uçtu, sürücü evinde olduğu bildirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet kontrolden çıkıp su dolu kanala uçtu. Kazada motosiklet suya gömülürken, olay yerine gelen ekipler sürücüye ulaşamadı.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu kanal, bir tarafında Düden Çayının devamının bulunduğu dar bir sokak üzerindeydi.

Arama sırasında suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkartıldı; ancak olay yerinde sürücüye rastlanmadı.

sürücüyle iletişim ve soruşturma:

Trafik ekipleri, motosikletin plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden yaptıkları sorgulamada elde ettikleri telefon numarasıyla ulaşarak görüşme yaptı. Görüşmede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kaza sonrası evine gittiği bildirildi. Kazaya karışan aracın plakası 07 CBZ 678 olarak kayıtlara geçti.

Olay yerinden çekiciyle alınan motosiklet yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLET SU DOLU KANALA UÇTU. İTFAİYE VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN...

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLET SU DOLU KANALA UÇTU. İTFAİYE VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN BÖLGEDE YAPTIĞI ARAMADA SÜRÜCÜYE ULAŞILMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri can kaybıyla sonuçlandı
images

Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı
images

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ani çöküntü: 6 metrelik obruk oluştu
images

Taşköprü'de inşaat şantiyesinde ağır iş kazası: işçi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri can kaybıyla sonuçlandı

Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı

Bartın ormanlarında adım adım yaban hayatı envanteri

Kayserili astsubay Serkan Önder için baba ocağında helallik verildi

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar