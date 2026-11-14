Kanal sokakta motosiklet suya uçtu, sürücü evinde olduğu bildirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet kontrolden çıkıp su dolu kanala uçtu. Kazada motosiklet suya gömülürken, olay yerine gelen ekipler sürücüye ulaşamadı.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu kanal, bir tarafında Düden Çayının devamının bulunduğu dar bir sokak üzerindeydi.

Arama sırasında suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkartıldı; ancak olay yerinde sürücüye rastlanmadı.

sürücüyle iletişim ve soruşturma:

Trafik ekipleri, motosikletin plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden yaptıkları sorgulamada elde ettikleri telefon numarasıyla ulaşarak görüşme yaptı. Görüşmede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kaza sonrası evine gittiği bildirildi. Kazaya karışan aracın plakası 07 CBZ 678 olarak kayıtlara geçti.

Olay yerinden çekiciyle alınan motosiklet yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLET SU DOLU KANALA UÇTU. İTFAİYE VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN BÖLGEDE YAPTIĞI ARAMADA SÜRÜCÜYE ULAŞILMADI.