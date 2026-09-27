Dolar 48,9792 +0,13%
Euro 55,7501 +0,01%
Bist 12.899,35 +0,00%
Altın Gram 6.620,42 -2,71%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 98,81 +1,41%
--°

Burhaniye'de yeni dönem: Çiğdem Avcu ilçe başkanı seçildi

Burhaniye'de düzenlenen Yeni Parti ilçe kongresinde meclis üyesi Çiğdem Avcu rakiplerini geride bırakarak ilçe başkanlığına seçildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Burhaniye'de yeni dönem: Çiğdem Avcu ilçe başkanı seçildi

Kongre sonuçları:

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Parti ilçe kongresinde meclis üyesi Çiğdem Avcu ilçe başkanı seçildi. Yarışta Şerif Bakır ve Selma Öztürk de aday olarak yer aldı.

Katılım ve oy dağılımı:

Kongrede 1.073 üye oy kullandı, 3 oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Çiğdem Avcu 728, Selma Öztürk 329 ve Şerif Bakır 13 oy aldı.

Katılımcılar ve tebrikler:

Kongreye Yeni Parti İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tarık Erdil de katıldı. Seçimi kazanan Çiğdem Avcu partililere teşekkür etti; çok sayıda partili Avcu'yu kutladı.

Avcu'nun göreve gelmesiyle ilçe teşkilatı yeni bir döneme girerken, partinin yerel çalışmalarına odaklanması bekleniyor.

ÇİĞDEM AVCU&#039;YU KUTTADILAR

ÇİĞDEM AVCU'YU KUTTADILAR

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’de BBP lideri Mustafa Destici: şehadet soruşturmasında hakikat ortaya çı...
images

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması: 7 hayatını kaybetti, 16 yaralı
images

Vucic görevi bıraktı: yetki yarın Brnabic’e devredilecek, seçim takvimi belirlen...
images

Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de peteklerde zümrüt rengi bal sürprizi

Genç girişimciden Hatay’da dayanışma: 100 gram döneri 100 TL’ye satıp askıya yemek koydu

Şap alarmı: Bayburt'ta yetiştiricilere aşı ve önlem çağrısı

Liderlikte yeni yüzler: 100 genç kadın Zorlu Enerji ile güçlendi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi