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Smotrich'ten Batı Şeria için sert müdahale çağrısı

Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da 'savaş' çağrısı yaparak Filistin Yönetimi'nin lağvedilmesini ve bazı işgal bölgelerinin ilhakını savundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Merve Çelik

Smotrich'ten Batı Şeria için sert müdahale çağrısı

Smotrich'in Batı Şeria çağrısı

İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ülke basınına verdiği röportajda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in 'savaş yürütmesi' gerektiğini öne sürdü. Bakan, Gazze'deki operasyonlara atıfta bulunarak 'Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız' ifadelerini kullandı.

ne söyledi:

Smotrich, 27 Ekim'de düzenlenmesi beklenen parlamento seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki mevcut düzenlemelere karşı çıktı ve Filistin Yönetimi'nin lağvedilmesini talep etti. Bakan, bölgede sivil ve güvenlik yetkileri sınırlı olan yapıların kaldırılmasını savundu.

ilhak ve bölgesel talepler:

Bakan ayrıca Gazze ve Lübnan'a ilişkin sınır tanımlamalarını da gündeme taşıdı; İsrail'in bazı işgal altı toprakları ilhak etmesi gerektiğini belirtti. Smotrich, Gazze'deki Sarı Hat ile Lübnan'daki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini istediğini ifade etti ve bu yaklaşımın Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD arabuluculuğunda sağlanan çerçeve anlaşmayla çeliştiğine işaret edildi.

Sarı Hat, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes çerçevesinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol ettiği, askerlerin konuşlandığı ve Filistinlilerin yaklaşmasının yasak olduğu alanları ayıran sınırı tanımlıyor.

Smotrich'in sözleri, hem iç siyasette hem de bölgesel diplomasi alanında yeni tartışmalar başlattı. Açıklamaların pratikte nasıl karşılık bulacağı ve hükümet içindeki yansımaları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MALİYE BAKANI BEZALEL SMOTRİCH (ARŞİV)

MALİYE BAKANI BEZALEL SMOTRİCH (ARŞİV)

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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