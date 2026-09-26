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Burhaniye'de zeytin verim ve kalite için sinek takibi sıklaştırıldı

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasada kadar zeytin sineği zararını önlemek için saha kontrollerini ve tuzak sayımlarını yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Burhaniye'de zeytin verim ve kalite için sinek takibi sıklaştırıldı

Saha çalışmaları ve bulgular:

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, yaklaşan hasat öncesinde zeytin bahçelerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalarda zeytin ağaçlarının genel durumu, ürün gelişimi ve zeytin sineğinin yol açtığı zararlar değerlendirildi. Yapılan gözlemlerde özellikle meyvelerdeki vuruklar tespit edilerek zararın yaygınlığı ve şiddeti takip altına alındı.

Tuzak sayımları ve vuruk tespitleri:

Ekipler tarafından yürütülen saha uygulamalarında, tuzak sayımlarının ve vuruk sayımlarının yoğunlaştırıldığı bildirildi. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte zeytin sineğinin görülme ve zarar oluşturma riski arttığından, kontroller haftada iki kez yapılmakta ve elde edilen veriler düzenli olarak kaydedilmektedir. Bu sayede zararlının gelişim evreleri izlenerek zamanında müdahale imkânı sağlanıyor.

Üreticilere bilgilendirme ve mücadele planı:

İlçe müdürlüğü, saha takiplerini hasat sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Kontrollerde riskli bir durum tespit edilmesi halinde üreticiler bilgilendirilecek ve gerekli mücadeleye başlamaları yönünde yönlendirme yapılacak. Bu yaklaşımın amacı, ürün kayıplarını önlemek ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı üretiminin sürdürülmesini güvence altına almaktır.

BURHANİYE’DE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ZEYTİN SİNEĞİ KONTROLLERİ ARTIRILDI

BURHANİYE’DE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ZEYTİN SİNEĞİ KONTROLLERİ ARTIRILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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