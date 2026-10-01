Bursa itfaiyesi 150 yeni eğitimli personelle gücüne güç kattı

törenin başlaması ve gösteriler:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile yetkililerin katıldığı ‘İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni’, Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Tören, itfaiye personelinin Türk bayrağı ve kurum bayrakları eşliğinde yaptığı iniş gösterisiyle başladı ve salonda yoğun bir ilgi gördü.

biba'nın değerlendirmesi:

Törende konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının sadece yangın söndürme değil, çeşitli felaket ve doğal afetler sırasında da önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Biba, "İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." sözleriyle yeni personelin katılımının teşkilat için taşıdığı önemi belirtti.

Biba, itfaiye personelinin canlı ayrımı gözetmeksizin can kurtarma ve koruma görevine koştuğunu söyleyerek, "İtfaiyecilerimizin cesaretleri takdire şayan" ifadelerini kullandı. Ayrıca itfaiye teşkilatının 1714 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlatarak, görev başında hayatını kaybeden itfaiye şehitlerini rahmetle andı.

eğitim süreci ve personel sayısındaki artış:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak 150 aday personel, üç aylık mesleki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Başkan Vekili Biba, eğitimlerini tamamlayan personele ilişkin, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde göreve başlayacak olan 150 gözü kara personelimiz mesleki eğitimlerini başarıyla bitirdi." sözlerini tekrarladı.

Biba, halihazırda 902 olan personel sayısının, bu katılımla birlikte bugünden itibaren 1.052 olduğunu belirterek hem yeni personele hem de teşkilatın güçlenmesine duyulan memnuniyeti paylaştı. Yeni itfaiye personelleri ve ailelerine tebriklerini ileten Biba, eğitimlerini dereceyle tamamlayanlara teşekkür etti ve "150 evladımızın her birinin görevini layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yoktur. Rabbim sizleri korusun ve görevlerinizde muvaffak eylesin" diyerek başarı dileklerini iletti.

Törende Başkan Vekili Şahin Biba, kursu derece ile bitiren aday personellere madalyalarını takdim etti. Aday personeller, itfaiyecilik mesleğinin temel değerlerine, görev ve sorumluluklarına bağlılıklarını göstermek amacıyla hep birlikte mesleki görev ve sorumluluk sözü verdi; ardından itfaiyeci duası gerçekleştirildi.

Etkinlik, tören niteliği taşımasının ötesinde, Bursa itfaiyesinin hem sayısal hem de moral açıdan güçlenmesine işaret eden bir adım olarak değerlendirildi. Yeni personelin sahada üstleneceği görevler, teşkilatın müdahale kapasitesini ve afetlere hazırlık düzeyini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ‘İTFAİYE MESLEKİ EĞİTİM TAMAMLAMA TÖRENİ’NDE KONUŞTU: "İTFAİYE TEŞKİLATIMIZI GÜÇLENDİRMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ."