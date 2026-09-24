Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Bursa'da 40 kilometrelik kovalamaca sonunda alkollü sürücü yakalandı

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayıp 40 kilometre kaçan ve trafikte makas atan sürücü, 200 promil alkollü yakalandı; yaklaşık 400 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da 40 kilometrelik kovalamaca sonunda alkollü sürücü yakalandı

Olayın gelişimi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 APP plakalı araç sürücüsü M.S. (43), ekiplerin ikazına aldırış etmeden yola çıkarak kaçtı. Sürücünün trafikte makas atarak ilerlemesi üzerine çevredeki polis ekipleri araç takibine başladı. Kaçış yaklaşık 40 kilometre sürdü ve takip sırasında ekipler uyarı maksatlı havaya ateş açtı; buna rağmen sürücü durmayıp otobana girerek Mudanya yönüne doğru ilerlemeye devam etti.

takip ve müdahale:

Takip, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde sonlandı ve araç burada durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 200 promil üzeri alkollü olduğu belirlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri için Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Olay sırasında kelepçe takılması üzerine sürücü kısa süreli tepki gösterip 'Biz de hain değiliz' dedi.

işlem ve yaptırım:

Sürücüye, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve trafikte makas atmak gibi maddeler kapsamında işlem yapıldığı, hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı bildirildi. Habere konu araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi. Olayda sürücüye kesilen cezanın yaklaşık 400 bin lira civarında olduğu aktarıldı.

BURSA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ, POLİS...

BURSA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI. 2 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli tesl...
images

Balıkesir itfaiyesine 8 yeni araçla müdahale gücü takviyesi
images

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
images

Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği