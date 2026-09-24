Bursa'da 40 kilometrelik kovalamaca sonunda alkollü sürücü yakalandı

Olayın gelişimi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 APP plakalı araç sürücüsü M.S. (43), ekiplerin ikazına aldırış etmeden yola çıkarak kaçtı. Sürücünün trafikte makas atarak ilerlemesi üzerine çevredeki polis ekipleri araç takibine başladı. Kaçış yaklaşık 40 kilometre sürdü ve takip sırasında ekipler uyarı maksatlı havaya ateş açtı; buna rağmen sürücü durmayıp otobana girerek Mudanya yönüne doğru ilerlemeye devam etti.

takip ve müdahale:

Takip, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde sonlandı ve araç burada durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 200 promil üzeri alkollü olduğu belirlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri için Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Olay sırasında kelepçe takılması üzerine sürücü kısa süreli tepki gösterip 'Biz de hain değiliz' dedi.

işlem ve yaptırım:

Sürücüye, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve trafikte makas atmak gibi maddeler kapsamında işlem yapıldığı, hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı bildirildi. Habere konu araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi. Olayda sürücüye kesilen cezanın yaklaşık 400 bin lira civarında olduğu aktarıldı.

BURSA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI. 2 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.