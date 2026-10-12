Şehrin iki sınırı: Altay Cenevre'de konut ve iklim ilişkisini öne çıkardı

Altay, 6. BM Belediye Başkanları Forumu'nda konuştu:

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenen "6. Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları Forumu"na katıldı. Etkinlik, İsviçre Cenevre'de, WIPO Konferans Salonu'nda "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çözüm Üreten Şehirler" temasıyla gerçekleştirildi.

Altay'ın ana mesajı:

Başkan Altay, forumda yaptığı konuşmada dünya genelinde 2,8 milyardan fazla insanın yetersiz barınma koşullarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Altay, "Konutun finansallaşması ve spekülasyon, karşılanabilir maliyetli konuta erişimi zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullanarak, barınma hakkı ile iklim gündeminin birbirinden ayrıştırılamayacağını vurguladı.

Altay, konut ve mahalle planlamasının hem şehirlerin dayanıklılığına hem de emisyon azaltma kapasitelerine doğrudan etkisi bulunduğunu belirterek, Cenevre'de ele alınan bağlantıyı Antalya'daki COP31 gündemine taşıyacağını söyledi. Toplantıda ayrıca konut edinimi ve finansmana erişim konularında UCLG adına görüşler iletildi.

Forumun gündemi ve yerel yönetimlerin rolü:

UNECE çatısı altındaki BM Belediye Başkanları Forumu, şehirlerin iklim krizi, afetlere dayanıklılık, barınma ve çevre kalitesi gibi küresel zorluklarla ilgili yerel çözümleri uluslararası platforma taşımayı hedefliyor. Forum, belediye başkanlarının iyi uygulamalarını, yenilikçi projelerini ve kentsel dayanıklılık stratejilerini paylaşmaları için bir zemindir.

Altay toplantıyı değerlendirirken, COP31 özel elçisi kimliğiyle sürecin hem iklim değişikliğinden etkilenen topluluklara hem de konuta erişim sorunu yaşayan kesimlere odaklanacağını belirtti ve çalışmaların COP kapsamında Antalya'da sürdürülmesini hedeflediğini ifade etti. Altay, toplantının hayırlar getirmesini temenni etti.

Görüşmeler ve iş birliği:

Forum sonrası Altay, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya gelerek COP31, şehirler ve yerel yönetimlere ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. Bu görüşmede şehirlerin karar alma süreçlerine yerel yönetimlerin çözüm kapasitesinin nasıl daha iyi yansıtılabileceği ele alındı.

Altay'ın katılımı, yerel yönetimlerin hem konut politikalarında hem de iklim eylem planlarında daha etkin rol oynaması gerektiğine dair uluslararası platformda yükselen sesin bir parçası oldu. Forumun sonuçları ve paylaşılan uygulamalar, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelde hızlandırma amacına hizmet edecek şekilde değerlendirilecek.

İSVİÇRE’NİN CENEVRE ŞEHRİNDE WIPO KONFERANS SALONU'NDA "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇÖZÜM ÜRETEN ŞEHİRLER" ANA TEMASIYLA FORUM DÜZENLENDİ